Don Pedro elabora cubrebocas con personajes de la lucha libre

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas, ubicada al noreste de México, desde hace 30 años Don Pedro Dimas Reyes sostiene a su familia con la venta de máscaras de personajes de la lucha libre que él mismo fabrica, debido a la pandemia del COVID-19, esto ya no fue posible.

“Nos quedamos sin dónde ir a vender, donde ir a trabajar para sacar para el sustento y en realidad ya está pensando en vender mi camioneta para poder comer porque yo no tengo un sueldo, nosotros somos vendedores de cada semana en la arena coliseo y al no haber funciones pues se queda uno sin dónde ir a vender.” Dijo el señor Pedro Dimas Reyes.

Hoy que muchas negocios han cerrado debido a las medidas de salud de sana distancia y permanecer en casa, él y su familia vieron una oportunidad de negocio y comenzaron a fabricar cubrebocas con el estilo de las máscaras.

“Empezamos el viernes pasado apenas y ya empezaron a pedirme, y a pedirme y a pedirme y ahorita estamos levantando pedidos para empezar entregar estos productos.”

Me encanta la lucha libre, desde niña mis tíos nos llevaban a ver la lucha libre, ya contacté al señor Pedro para hacer mi pedido, qué buena idea la del señor de hacer este tipo de cubrebocas, a mi me gusto la de la parka y a mi hijo la del hombre araña, sólo que tendremos que esperar un poco para tenerlas ya que me dice que hay varios pedidos por delante, comentó la señora Martha Lucero Díaz.

Estas llamativas cubrebocas están elaboradas con materiales que cumplen con los estándares para su adecuado funcionamiento, estan elaboradas con tela de licra y lleva el forro para más protección y además son lavables y reutilizables.

Los cubrebocas de don Pedro han tenido tanto éxitos sobre todo en gusto de los niños, que los pedidos que tiene han rebasado sus espectativas, por lo que tiene lista de espera.

‘Los niños lo ven como un juego y más fácil que se la pongan hay de personajes de súper héroes como del hombre araña, Iron Man y de luchadores profesionales, uno se las hace, nada más que vamos cambiando los diseños a modo de a cómo van pidiendo, ahorita lo más piden es de la parka.”

Don Pedro espera que pronto pase esta contingencias para regresen las funciones de lucha libre, un deporte que me apasiona, el pide a las personas que se quedaron sin empleo busquen algo que sepan y puedan hacer desde casa y poder llevar un sustento a la familia.

En ciudad fronteriza de Reynosa Tamaulipas colindante con el sur de texas de Estados Unidos miles de personas se han dejado de acudir a sus trabajos y no hay un tiempo a ciencia cierta para regresar ya que la contingecia que se esperaba terminar al día 30 de abril se alargó, de acuerdo a la propuesta de científicos la Jornada Nacional de Sana Distancia permanecería hasta el 30 de mayo en municipios con alta transmisión de COVID19 y terminaría el 17 de mayo en sitios con baja o nula transmisión.

Por: Martín Juárez Torres