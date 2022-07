Disfrutan familias reynosenses de Festival Parrillero 2022 impulsado por el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, dio realce a la tradición norteña de esta frontera con el primer Festival Parrillero 2022, contando con el Chef Toño Méndez como invitado especial y jurado calificador.

Este domingo 3 de julio en representación del Alcalde, la Regidora Coordinadora de la Comisión de Turismo en el Cabildo, Sandra Elizabeth Garza Faz, felicitó a los integrantes de los 13 equipos amantes de la carne y el carbón; “damos las gracias a los equipos participantes, por estar aquí con nosotros y apoyar este tipo de eventos que los reynosenses merecen, bienvenidos a este Festival 2022”.

Bajo medidas sanitarias y cumpliendo con los protocolos que marca la autoridad de salud, los participantes pudieron disfrutar del festival, la comida, las presentaciones musicales y exposiciones de autos modificados, en los terreno del estacionamiento del Polideportivo de Reynosa.

Dando mayor realce al evento las familias de esta ciudad y municipios vecinos, convivieron con el reconocido Chef Toño Méndez, representantes de la cámara restaurantera y escuelas de chef, que apoyaron la competencia.

Los equipos premiados fueron, tercer lugar la familia Aragón, segundo lugar Chanchos En Acción y en primer lugar “ The Grill Of The North “, entregando los reconocimientos el Diputado Local del distrito 7 Humberto Prieto Herrera, el Coordinador de Turismo Erik Stanford Silva y la Regidora de la Comisión de Turismo Sandra Elizabeth Garza Faz, quienes en representación del Alcalde Carlos Peña Ortiz continúan impulsado la convivencia familiar.