Dip. Rigo Ramos exige gratuidad de Servicios de Salud a los Tamaulipecos

Integrantes de la legislatura estatal del Congreso del Estado, pertenecientes al “Bloque del Norte”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, exigieron la gratuidad de los servicios de salud, incluidos los medicamentos, mediante la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Salud para el Estado de Tamaulipas.

En nombre de las diputadas Carmen Leticia Canturosas Villarreal y Leticia Sánchez Guillermo; el diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, hizo el pronunciamiento durante su esperada intervención desde lo alto de la tribuna.

En su participación el parlamentario de Reynosa hizo mención como los gobiernos neoliberales por años hicieron una reiterada parálisis a este tipo de propuestas sociales, argumentando siempre que eran una utopía y que representaría mucho tiempo verlas convertidas en realidad.

De esa manera aplazaron obras porque no les tocaría inaugurarlas en su mismo sexenio o permitieron el desmantelamiento ruin de las empresas paraestatales para darles la oportunidad a extranjeros vendernos gasolina, electricidad y gas.

Rigo, afirmó que esto afortunadamente terminó en el 2018, cuando llegó para quedarse el Gobierno de la Cuarta Transformación y al que no le ha temblado la mano para llevar adelante una serie de acciones que evidenciarán resultados a mediano y a largo plazo, pero que muestran la inquebrantable decisión que México Necesita y que Andrés Manuel López Obrador, está impulsando.

“En Salud no nos podíamos quedar atrás, por ello es preciso establecer garantías para que la Ley General de Salud del Estado plasme la atención gratuita, los medicamentos e insumos para la dotación de los servicios de salud…”

Se planteó la entrada del INSABI y aunque en Tamaulipas no obtuvo el visto bueno del gobierno local, después de exasperados y suficientes debates, el ejecutivo estatal haría público que se apegaría a la Ley General de Salud vigente y que por sí misma resultaría suficiente (sic).

Vino después la firma del convenio el 2 de marzo de este año, en el que el gobierno federal representado por el INSABI firmó con el Gobierno del Estado, un acuerdo mediante en el que, fuera de las diferencias políticas, se proporcione el servicio que tanto requieren los tamaulipecos, “al que más que de dónde viene, le interesan los resultados…”

Ramos Ordoñez, arreció al señalar que han pasado dos meses desde este acuerdo de coordinación, publicado en el Periódico Oficial del Estado y la gente sigue esperando, pues en los recorridos de los diputados por los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se comprueba que se mantienen las ineficiencias, la incompetencia y la desinformación.

Más adelante expuso que la salud no debe ser un privilegio; la salud debe ser un derecho universal y no debe proporcionarse solo a aquellos que anteriormente contaron con el seguro Popular.

“El objetivo de la iniciativa con proyecto de decreto está planteado en dos ejes uno, el de armonizar la legislación estatal con la federal con la Ley Federal de Salud y los institutos de seguridad social de salud, para brindar la gratuidad de los servicios en un plazo no mayor de 180 días que se vencen el 28 de junio…”

“La segunda es establecer en la Ley General de Salud del Estado, que los Servicios de Salud de Tamaulipas y de los institutos de salud y medicamentos sean gratuitos para todo aquel tamaulipeco que no cuente con los servicios de salud por derechohabiencia en otra institución pública o privada”

El diputado agudizó su tono en su remate de discurso para afirmar que “la salud es un derecho humano; un acto de dignidad y justicia social porque se lo debemos al pueblo de Tamaulipas; con la salud de los tamaulipecos no se juega, ni se debe estar a expensas de manejos políticos y porque; Un Tamaulipas sano es un Tamaulipas Fuerte y un Tamaulipas fuerte es un Tamaulipas Feliz…”