Difunde Municipio medidas para evitar el dengue

REYNOSA, TAM.- La Dirección de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, de la Secretaría de Desarrollo Social, atendiendo la instrucción de la Alcaldesa, la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, emite recomendaciones a la población para lograr abatir la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades virales.

El Médico Tomás Ortega Banda, Director de la dependencia municipal señaló la necesidad de tomar medidas desde el hogar, “ante la probabilidad de incremento de casos de enfermedades transmisibles por vector, como son Dengue Zika y Chikungunya” y menciono que existe coordinación con el Sector Salud de Tamaulipas para la fumigación y abatización en la ciudad.

“Debido a las inundaciones que causó el huracán Hanna, la Doctora Maki Ortiz Domínguez, nos instruyó a continuar brindando las recomendaciones necesarias a la población en general para que en Reynosa no aumenten los casos de dengue, debido a que también enfrentamos la pandemia de Coronavirus”, dijo el Médico Ortega Banda, resaltando que el Gobierno local mantiene una campaña permanente de descacharrización de baldíos y la vía pública.

Lineamientos para erradicar los mosquitos vectores:

1.- Limpiar sus patios de objetos que no utilizan y acumulen agua.

2.- Tapar tanques de agua y cisternas.

3.- Eliminar agua estancada de recipientes, latas, botellas o contenedores.

4.- Tapar o voltea recipientes donde almacenen agua para uso doméstico.

5.- Tirar llantas viejas o que no uses para que no acumulen agua.

6.- Lavar con agua y jabón floreros, contenedores y bebederos.

IDENTIFIQUE LOS SÍNTOMAS:

El dengue es una enfermedad viral que se manifiesta por Fiebre, cefalea, dolor de ojos, malestar general con dolor de articulaciones y músculos; puede haber diarrea, dolor abdominal y vómitos en casos más severos. NO AUTOMEDICARSE NI TOMAR ASPIRINAS O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO.