DETENIDO EX SUBSECRETARIO DE FINANZAS DE EGIDIO

El ex Subsecretario de Egresos del Gobierno de Tamaulipas, Cristóbal “N”, colaborador cercano de Egidio Torre Cantú, fue detenido la mañana del domingo en la Ciudad de México.

El ex funcionario es trasladado a Ciudad Victoria, se prevé que esta misma noche llegue al Penal de Tamatán.

De le imputan los delitos de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades como servidor público.

La detención se logró con la colaboración entre agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, cuando Vristonal salía de un domicilio en Polanco.

Cristóbal l igual que el ex Secretario de Finanzas, Jorge “N” y el ex director de pagos de Finanzas Jorge “N”, fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), junto con un notario público de Victoria, como los líderes de una célula delictiva que saquearon más arcas públicas a través de 52 empresas “factureras”.

Las investigaciones de la UIFE estiman que los ingresos globales de esta célula delictiva de “cuello blabco” rondan en los 10 mil millones de pesos.

Durante dos años, el ex Subsecretario de Egresos, Cristóbal “N”, permaneció prófugo de la justicia y será la misma noche de este domingo cuando se presente ante un juez de control para su audiencia de vinculación a proceso.