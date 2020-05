después de once días intubada logra vencer el coronaviruz

Una enfermera del hospital zona #13 del Seguro Social de Matamoros, Tamaulipas, logro vencer el COVID-19 luego de permanecer once días intubada y en esta critico.

Margarita Trejo fue dada de alta por la noche anuncio con jubilo y a través de su cuenta oficial el Instituto Mexicano del Seguro Social zona Sur.

La enfermera no mayor de 40 años, tenia un diagnostico desalentador debido a que su estado de salud de puso critico al padecer de diabetes.

Al ser confinada comenzó a agravarse su salud por lo que determinaron enviarla al hospital regional numero 270 en la ciudad de Reynosa donde poco a poco y con ayuda de los médicos fue venciendo la enfermedad.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la enfermera dio un voto de agradecimiento a todas y cada una de las personas que estuvieron al pendiente y por sus oraciones.

“Hoy les informó que me dieron de alta para seguir recuperándome en casa y a todos que de alguna manera llevaron ayuda a mi familia y a los que contribuyeron realizando las actividades para apoyarme en lo que necesitara y a todos los que me enviaron mensajes para darme animo y salir de esta enfermedad”.

Dijo que la ausencia a la que fue obligada por el Coronavirus pudo darse cuenta de el gran numero de amigos y personas que le mostraron su afecto y cariño.

Ayer mismo fue trasladada a la ciudad de Matamoros donde su familia la esperaba.