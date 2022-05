Desmiente y enfrenta Américo al gobernador Cabeza de Vaca y a su candidato

Nuevo Laredo, Tam.- El doctor Américo Villarreal Anaya denunció que todas las instituciones de justicia del Estado han sido cooptadas por el gobernador y su candidato e insistió en que Cabeza de Vaca y sus cómplices son responsables de las falsas acusaciones y del ambiente tóxico que ha envuelto a la presente campaña electoral.

Esta mañana, en Nuevo Laredo, ante los medios de comunicación, el candidato de Morena, PVEM y PT, dio a conocer un documento donde detalla cómo el gobernador del Estado y su candidato el Truko Verástegui, han ensuciado y convertido en tóxica esta campaña electoral.

“Como se lo he dicho al pueblo de Tamaulipas, yo les puedo asegurar que todas las acusaciones son falsas. Todo lo que han dicho es falso”, aseguró.

“Debe quedarles claro que ellos, el gobernador Cabeza de Vaca, su candidato, el Truko, y los del PRIAN, no han presentado una sola prueba que sustente sus acusaciones”, dijo.

“Ellos se esconden detrás de falsas acusaciones y falsos medios de comunicación. Yo vengo a darles la cara, a decir la verdad y a denunciar lo que ellos están intentando. Ellos están promoviendo unas elecciones de estado, violando toda regla, y trasgrediendo toda ética y decoro político. Ellos mienten e intentan manipular a la opinión pública”, mencionó.

“Los del PRIAN actúan así porque quieren seguir gobernando para favorecer la corrupción y para mantener al estado en la inseguridad, la decadencia y la falta de oportunidades de los últimos seis años”.

Ellos creen que Tamaulipas es su feudo, y que las y los tamaulipecos son sus siervos. ¡Están muy equivocados! Y la respuesta la van a tener muy pronto”, agregó.

Villarreal Anaya informó que en las últimas horas han presentado dos demandas adicionales: la primera por usurpación continuada del título de ingeniero, por parte del Truko Verástegui, quien desde hace mucho tiempo se la ha pasado diciendo que es ingeniero cuando no lo es.

La segunda, una denuncia de intervención ilegal de comunicaciones que han practicado de manera reiterada el Gobernador Cabeza de Vaca y su candidato del PRIAN, el Truko Verástegui.

Explicó que en el transcurso de su campaña se han presentado más de 70 denuncias en las diferentes instancias electorales, pero las autoridades correspondientes han dilatado la resolución de asuntos desde el mes de enero en especial aquellos vinculados con sanciones al Ejecutivo del Estado, al candidato César Verástegui Ostos o de aquellos servidores públicos emanados de Acción Nacional.

“El gobernador Cabeza de Vaca decidió ser el artífice y jefe de campaña de un candidato que ha resultado ser una vergüenza pública, usando para ello todos los recursos del poder, y la capacidad de compra y coacción que tiene el gobierno, que ha puesto al servicio de un intento absurdo: transformar una derrota irreversible en una victoria amañada”, indicó.

Asimismo pidió al gobernador Cabeza entender que todas las encuestas anuncian que el pueblo ya decidió y la tendencia para el 5 de junio es irreversible y que él debe entregar el gobierno el 1 de octubre.

“Su gestión tiene los días contados. Esta falsa paz del miedo y de las amenazas, no la quiere nadie”.

El doctor Américo Villarreal lamentó que la falsa información contra su persona, su familia, miembros de los partidos que lo respaldan y ciudadanos que creen y respaldan la Cuarta Transformación ha aparecido en medios fantasmas, piratas, usando anónimos, montando casos falsos y desde allí practicando el terrorismo judicial.

“Abren carpetas ilegales, sin sustento, usan intensamente el terrorismo judicial, detienen, amenazan, extorsionan y persiguen, con el objetivo de dañar moralmente y causar perjuicio a mi campaña”, lamentó.

En un llamado a los tamaulipecos, pidió a los ciudadanos a ratificar lo que ya decidieron, “yo les aseguro que pronto, de la mano de “ya saben quién”, tendremos un gobierno empeñado las veinticuatro horas del día en servir al pueblo, resolviendo sus problemas y garantizando los derechos de todos”.

“Por eso convoco a todos los ciudadanos a que ejerzan su voto. Yo les pido que voten a favor del cambio que proponemos: para que haya un futuro mejor para todos, los convoco a todos a ser activistas de la esperanza y promotores del cambio. Nos vemos el 5 de junio. Salgan a votar temprano. Defendamos la esperanza del cambio”, finalizó.