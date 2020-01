Denuncia por parte de padres de familia

Padres de Familia de la “Primaria Ford 74” de Ciudad Victoria Tamaulipas, denunciaron a un profesor de acosar sexualmente a niñas y niños que cursaron durante el año paso el Quinto Grado.

La acusación la hicieron publica este viernes, en las afueras de la institución educativa, ubicada en la avenida 16 entre San Luis Potosí y Oaxaca de la colonia Norberto Treviño Zapata.

Los progenitores que pidieron anonimato ante lo grave del caso relataron que apenas este miércoles se dieron cuenta.

Explicaron que un profesor de sexto año comenzó a impartirles clases de sexualidad y violencia de genero y los niños al darse cuenta que habían sido objeto de un posible abuso sexual decidieron contarlo a sus padres.

En entrevista, uno de los papas explicó haberse percatado de que los menores habían comenzado a tomar actitudes extrañas pero no pensaron mal.

“Nos nos percatamos. Yo solamente, en cuestión de mi niña si note un cambio en ella porque no podía dormir, ella me manifestaba era que porque el profesor les ponía muchas películas durante clase. La mayor parte del ciclo anterior no trabajaron y bajaron mucho su nivel de rendimiento” denunció.

Aseguró que una vez que platicaron con ella supieron que no quiso decirles por temor a represalias y que sus forma extraña era por sentirse incomoda ante la presencia del profesor.

El jefe de familia reveló que alrededor de 16 niñas fueron tocadas por el maestro pero sabe que también hay niños violentados.

Los tocamientos ocurrieron en el año pasado cuando las menores cursaban el Quinto Grado.

“Algunos niños le reclamaron al maestro pero como castigo los sacaba del salón de clase” denunció.

Una vez presentada la queja los papas supieron que el maestro ya había sido despedido de otra escuela por la misma situación.

”Venia por el mismo problema, creo que no hicieron el problema mas grande porque uno de los padres lo agredió. Entonces no acudieron a poner denuncia pero ya venia corrido” acusó.

También denunció haber llevado la denuncia a la Secretaria de Educación de Tamaulipas y les prometieron que iban a ir a las instalaciones, pero jamas sucedió.

Apenas este mismo día en que los padres lo hicieron publico la SET envió un comunicado en el que señalan haber separado de sus labores a dicho profesor.

“Me llena de coraje pero esperemos que por medios legales confió en la justicia. Hasta el momento la directora no se ha acercado con nosotros sobre si van a apoyar psicológicamente, cuantas niñas van a atender”.

Los progenitores exigieron ademas que una vez que hagan cambios de profesores hacia otras escuelas debe revisarse su historial para descartar situaciones como la que hoy están viviendo.