Demandan Secretarias de PPM del PAN cese a la violencia en contra de las mujeres y lamentan indiferencia gubernamental

Guadalajara, Jalisco, a 4 de diciembre de 2019

• Adriana Aguilar externa solidaridad con familiares de Laura Karen Espíndola y pide a autoridades actuar con rapidez.

• “Para este gobierno, las mujeres somos ciudadanas de segunda, y queda demostrado en la falta de apoyo presupuestal”.

Las Secretarias de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional se pronunciaron para que la violencia contra las mujeres cese en el país y dejen de ser invisibles para el gobierno federal, el cual ha desatendido los programas que apoyan su desarrollo y protección.

Así lo dio a conocer la secretaria nacional de PPM, Adriana Aguilar Ramírez, quien lamentó también la desaparición de la joven Laura Karen Espíndola, luego de tomar un taxi en la estación del metro General Anaya, así como la de miles de niñas, adolescentes y mujeres en general.

“México está colapsando, porque al gobierno de López Obrador no le interesa cuidar de la seguridad de los ciudadanos. Además, para esta administración hay ciudadanos de segunda y las mujeres somos parte de ellos.

No somos vistas, no somos escuchadas, no somos atendidas, y ejemplo de ello es que se ha reducido el presupuesto o incluso eliminado en algunos casos, como el Programa de Estancias Infantiles o el Víctimas de la Violencia”, detalló.

La Secretaria de PPM externó toda su solidaridad a los familiares de Laura Karen Espíndola, y demandó a la autoridad del gobierno de la Ciudad de México agilizar las investigaciones para dar con el paradero de la joven de 27 años.

“Las mujeres estamos cansadas de ser invisibles para este gobierno, donde por falta de recursos, políticas públicas adecuadas y apoyo a víctimas crece cada vez más la violencia en México”.

Adriana Aguilar, a nombre de las Secretarias de PPM que se encuentran en una reunión nacional en Guadalajara, hizo un llamado enérgico al Presidente de la República para que corrija el rumbo y combata la delincuencia organizada con mano firme, ya que su estrategia está resultando un total fiasco.