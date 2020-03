deciden no aderirse al programa social de INSABI Cuatro estados de extracción panista oficialmente dieron a conocer su determinación de no adherirse al programa social del INSABI

Cuatro estados de extracción panista oficialmente dieron a conocer su determinación de no adherirse al programa social del INSABI por lo que sus administraciones se encargarán de brindar el servicio medico a los ciudadanos que lo requieran; sin las entidades pierdan la coordinación y colaboración con la federación.

Mediante su cuenta de twiter el gobernador de Tamaulipas Francisco Garcia Cabeza de Vaca dio a conocer que ademas del estado que él representa, los otros que se rehusaron a adherirse son Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua.

Todos ellos se extracción panista.

“Firmamos un convenio de Coordinación-No Adhesión con @Juanferrer62 director del INSABI” señala el comentario.

Agrego que es así como los cuatro estados conservan su sistema de salud y en el caso de Tamaulipas, se tiene garantizado los recursos que les corresponden.

“Nos hemos unido a este gran esfuerzo del Gobierno Federal para tener un mejor sistema, en donde siempre, mexicanas, mexicanos, tengan una mejor calidad en el servicio de salud y que podamos darle una fortaleza en todo México bajo los esquemas que el presidente ha manifestado” comentó Martin Orozco Sandoval, mandatario de Aguascalientes.

En tanto, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, destacó que el convenio de colaboración es un convenio de no adhesió ,“es decir, en caso de nuestros estados, seguiremos administrando los servicios de salud, no los entregaremos a la federación, pero sí nos coordinaremos para poder garantizar un servicio de calidad para todos los habitantes de nuestros estados”.

La negativa de entregar la infraestructura del sistema de salud por parte de algunos estados, inició desde que el Presidente de la República , Andrés Manuel Lopez Obrador, dio a conocer la eliminación del Seguro Popular para dale paso al Instituto de Salud para el Bienestar.

Cerca de diez gobernadores dijeron estar en desacuerdo, argumentado que no entregaran el sistema medico que ellos están aplicando al considerarlo como un riesgo para sus gobernados.

En el mes de febrero de este año gobernadores del Partido Acción Nacional acudieron a una reunión privada con el presidente con el fin de llegar a un acuerdo y definir los alcances que tendrá la coordinación entre entidades federativas para garantizar la gratuidad de los servicios de salud.

Después de ese encuentro el Presidente dio tiempo para que lo pensaran y se adhirieran sin embargo en esta ocasión la mayoría que lo respaldaron fueron solamente estados del régimen priísta.