DAN RESPUESTA A VECINOS DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO 2000

REYNOSA, TAM.- Porque todos los días son una grandiosa oportunidad para tenderle la mano a las familias que viven en las colonias populares de Reynosa; la Presidente Municipal, Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, representó al Gobierno local en la colonia Ayuntamiento 2000, para recibir peticiones expresas de los colonos del populoso sector, para el mejoramiento del entorno, además de entregar beneficios que cubren algunas de sus sentidas necesidades.

En esta ocasión, la Alcaldesa se hizo acompañar de uno de los más entusiastas benefactores reynosenses, el destacado ex ligamayorista de beisbol Jaime García, con quien entregó despensas, kits de limpieza para el hogar y otros artículos de uso diario para las familias, y que fueron donados por la estrella del deporte para ser distribuidos por el DIF y el Municipio.

La colonia Ayuntamiento 2000 se encuentra en una área semirural, que a pesar de ello cuenta con servicios públicos como agua potable y energía eléctrica, por lo que las peticiones hoy están enfocadas a responder con calidad y rapidez para amainar los estragos anímicos que ha dejado el confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19.

La Presidente Municipal, destacó la presencia en este alejado sector, del ex lanzador de los campeones mundiales Cardenales de San Luis, Missouri, un joven deportista que no ha olvidado sus orígenes y que desde hace cuatro años que inició la presente administración, se ha unido al Gobierno Municipal para responderle a los reynosenses, que no están solos y que aún en los peores escenarios de desolación, jamás son olvidados, y por el contrario, son atendidos en cada una de sus necesidades y carencias.

En la visita a la colonia Ayuntamiento 2000, que se realizó tras el recorrido a la colonia Las Delicias, en la comitiva que encabezó la jefa de la comuna, estuvo presente el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en esta ocasión representado por su directora María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, que aprovechó para en nombre del Presidente del Patronato, ofrecer los beneficios de todos los programas gratuitos que ahí se otorgan a la mujer, la niñez y la tercera edad.

En esta importante gira con la que se está llevando ayuda a las familias más desprotegidas, también participan entre otros, los Regidores Hidilberta Velázquez Mendoza y José Alfonso Peña Rodríguez, personal del Sistema DIF y de la Presidencia Municipal.