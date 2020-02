CUENTA NUEVO PROGRESO CON MEJORES VIALIDADES

Río Bravo, Tamaulipas.- El Presidente Municipal de Río Bravo, Carlos Ulivarri López, inauguró las obras de rehabilitación con concreto hidráulico de cuatro bocacalles en la Villa de Nuevo Progreso, en atención a las peticiones que continuamente hacen los ciudadanos.

Ulivarri López expresó, al hacer uso de la palabra durante el evento, frente a un nutrido grupo de residentes, que siente orgullo de hacer lo que Nuevo Progreso Necesita: Obras de Calidad.

“Eso es lo que estamos tratando de hacer, cada vez mejor y de mejor calidad. Estas obras no son para que duren un año o dos años; es para que duren quince o veinte años, sino hasta más”.

El munícipe apuntó que estas obras son para sentirse orgullosos porque es lo que van a heredar a sus hijos.

Mencionó que se busca crear un cambio de conciencia donde cada peso sea el mejor invertido y que se queden para que las nuevas generaciones puedan disfrutar lo que se está haciendo hoy.

“También a la vez decirles que amen a Nuevo progreso, que quieran a Nuevo Progreso, eso es lo que estamos tratando de hacer todos nosotros, pero también les digo que esto lo tenemos que hacer unidos y lo digo muchas veces: Es imposible hacerlo solo, pero si nos unimos tanto ustedes como nosotros lo podemos lograr. Esas es una forma de avanzar unidos y cambiemos unidos nuestras comunidades”,-aseveró.

Más adelante, apuntó que aparte de este tipo de obras, su Administración impulsa también el arte y el deporte.

“Eso nos da gusto-agregó-, ya no se nos desvían para otro lado, que eso es lo que queremos; que no estén buscando por otro lado. En otra parte nomás están viendo quién ande solito para podérnoslo arrancar y eso ya no, porque ya tienen una alternativa de dónde pueden andar”.

Dijo que a Nuevo progreso jamás habían volteado a verlo “pero ahorita tienen un Presidente que vive en Río Bravo, que está en Río Bravo y lo mejor, que ama lo que tiene Río Bravo. Eso es lo que debemos hacer: Amar lo que tenemos y cuando lo amamos, nos salen mejor las cosas”.

Invitó a la población en general a participar con el Municipio para hacer las cosas juntos.

“Nosotros ya nos vamos, pero nuestros huercos son los que se quedan y ellos son los que van a tomar las riendas el día de mañana”,-finalizó.