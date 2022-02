CONTINÚAN ESFUERZOS MUNICIPALES EN LA TOMA DE PRUEBAS COVID-19.

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Muy ordenado y organizado ha sido el funcionamiento del programa municipal a través del cual se está brindando el apoyo a las familias de Miguel Alemán con pruebas covid-19.

Al frente de este programa está el Dr. Erick Tadeo Peña Barrera quien está acompañando de un equipo de profesionales de la salud.

Ayer fue el primer día de pruebas covid-19.

“Estamos muy agradecidas con la administración municipal y con el presidente Ramiro Cortez por brindarnos este apoyo” dijo la señora Guadalupe N.

Este programa continúa vigente y como se ha anunciado quienes deseen información deben llamar a la Dirección de Salud Municipal al número 8979726419.

“Es un programa en apoyo a la salud de la ciudadanía, las bajas temperaturas no impiden que el virus se siga propagando pero ya tenemos la indicación de nuestro presidente municipal que si es necesario vamos a acudir hasta los domicilios a realizar las pruebas en los casos que sean necesario, por otro lado quiero agradecer al equipo que me acompaña en esta tarea, mi reconocimiento para ellos y no me queda más que encomendarnos a Dios y seguir cuidándonos para que podamos cuidar de la ciudadanía” Manifestó el Dr. Erick Tadeo Peña Barrera Director de Salud Municipal.