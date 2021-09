Confirma Maki Ortiz su adhesión a MORENA.

Reynosa, Tam.- La alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, acompañada por el líder nacional de MORENA, Mario Delgado, anunció que se afiliará a ese instituto político y participará en el proceso interno en busca de la candidatura al gobierno de Tamaulipas.

Lo anterior lo confirmó la primera autoridad de Reynosa, antes de iniciar con su Tercer Informe de Gobierno, ratificando de esta forma su renuncia al Partido Acción Nacional, ente político que ha perdido en Tamaulipas su rumbo, su política, y su doctrina.

Maki Ortiz, indicó que Mario Delgado ha comunicado que serán bienvenidos quienes se comprometan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ” Y con estos principios yo estoy identificada”.

Además dijo que quiere gobernar Tamaulipas para llevar a cada rincón su trabajo igual que el realizado en Reynosa.

“Imagínate si aquí en Reynosa logramos en cinco años becar a 121 mil estudiantes, queremos hacer lo mismo en todo Tamaulipas, que tengan una beca los que quieran estudiar. Dónde también hagamos una obra por cada día hábil. De eso se trata gobernar, de ser gestor y facilitador para que las ciudades avancen y los ciudadanos vivan mejor”, puntualizó.

Por su parte Mario Delgado aseguró que se va a cumplir con la paridad de género al momento de designar al candidato o candidata al gobierno de Tamaulipas.

Y remarcó que MORENA realizará la elección interna para elegir a los candidatos o candidatas en las entidades dónde se renovarán las gubernaturas.