Con el triunfo de Chuma, ¡Gana Reynosa!

Reynosa, Tamp., a 2 de junio del 2021

El candidato del PAN a la Presidencia municipal, Jesús Ma. Moreno, Chuma, declaró que su administración será ampliamente incluyente y que atenderá las demandas de todos los sectores de la sociedad.

Reiteró que el próximo gobierno municipal estará integrado por las mejores mujeres y los mejores hombres para atender de la mejor manera los retos que enfrenta una ciudad tan dinámica y con tanta población como Reynosa.

“Yo he dicho siempre el hecho a los técnicos, a las personas que saben los voy a hacer amigos, y no que a los amigos los hagamos técnicos; es la ciudad más grande del estado y no estamos para experimentar o gobernar con ocurrencias”, dijo Chuma.

Tras cuarenta y cuatro días de haber recorrido las calles de Reynosa, y en la recta final de las campañas electorales, el candidato del PAN se manifestó satisfecho de la oportunidad de haber dialogado con miles de familias para presentarles sus propuestas de gobierno.

“Conozco Reynosa, sé cuáles son los principales retos de la ciudad, pero siempre será enriquecedor escuchar a las familias de mi ciudad y comprometerme con ellos a trabajar todos los días para enfrentar exitosamente esos retos”, dijo Chuma.

Para ello, insistió en la necesidad de que la próxima administración cuente con la participación ciudadana y de representantes de organismos empresariales y civiles para edificar una agenda que vea por el bien común, el desarrollo ordenado de la ciudad y principalmente el bienestar de las familias de Reynosa.