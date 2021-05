Con Chuma, Reynosa tendrá gobierno de unidad y progreso

Reynosa, Tamp., a 21 de mayo del 2021

En sus visitas a las colonias Lomas del Pedregal, Juárez y Adolfo Ruiz Cortines durante la tarde de este viernes, el candidato del PAN a la presidencia municipal, Jesús Ma. Moreno, Chuma, invitó a sus residentes a sumarse a la campaña ganadora que garantizará un gobierno de unidad y progreso.

“Lo he dicho antes y lo digo ahora, esta no ha sido una campaña de un candidato, sino que ha sido una campaña de todos los que queremos un cambio verdadero y no simulado, como lo pretenden los de enfrente”, dijo Chuma.

Agregó que “los candidatos del PAN estamos con ustedes, y juntos estamos construyendo la nueva historia de Reynosa; que a partir de nuestra administración será un antes y un después en el progreso de nuestra gran ciudad”.

En esas colonias, Chuma escuchó los retos y demandas que tienen sus residentes y se comprometió a encontrar soluciones efectivas que contribuyan al bienestar de sus familias.

“Aquí en Reynosa, sabemos que lo que vale la pena se gana y no se regala!!!! Y este triunfo nadie nos lo ha regalado, lo hemos obtenido todos, en base a recorrer las colonias de nuestra ciudad todos los días, sin descanso”, dijo.