CIUDADANOS EXIGEN MEJORES SERVICIOS PUBLICOS

Al ser entrevistado sobre sus recorridos y cercanía con la gente, el candidato del PAN Gerardo Peña señaló que “La inquietud más importante estriba en los servicios primarios, ya sea que haya que pavimentar o recarpetear una calle, el tema del drenaje, servicio de agua, alumbrado, la recolección de basura”.

Mencionó que este es el “A, B, C de una ciudad, lo he dicho muchas veces que tenemos que garantizarles a los reynosenses como quisiéramos tener nuestra casa, que haya luz, pues hablamos del alumbrado, desde luego que tenga piso firme es referirnos a calles pavimentadas, de eso se trata nuestro compromiso con los hogares de Reynosa”.

“En mi andar por estas colonias y sectores de mi ciudad, les puedo comentar que en los diálogos y solicitudes de las y los reynosenses ese es el tema común denominador, claro que hay más situaciones, imagínense toda la información que tengo, me he llevado y he podido responder casi al 100 por ciento, lo cual seguiré haciendo como su diputado federal”, precisó.

Peña Flores agradeció la oportunidad que se le ha presentado de poder escuchar al ciudadano, de recorrer el Distrito 09 y recoger las demandas sociales para traducirlas en propuestas y compromisos que llevará al Congreso de la Unión.

Refirió que la voluntad política juega un papel fundamental, pero se requiere de recursos necesarios los cuales exigirá, gestionará o peleará si es necesario en la Cámara de Diputados Federal, a fin de cumplirle a Reynosa.