CBP Anuncia Medidas para Facilitar el Próximo Tráfico Navideño en Puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas

HIDALGO, Texas-EE.UU. Aduanas y Protección Fronteriza, Operaciones Aduaneras (OFO por sus siglas en inglés) en el Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas advirtió esta semana que CBP ya ha comenzado la implementación de múltiples medidas de facilitación para ayudar al público viajero en previsión de la próxima temporada de vacaciones de Navidad/Año Nuevo con su experiencia de viaje mientras cruzan la frontera.

“En los días y semanas previos a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, los oficiales de CBP en nuestros puentes internacionales enfrentan aumentos significativos en el tráfico vehicular y el tráfico de permisos turísticos,” dijo el Director de Puerto Carlos Rodríguez, Puerto de Hidalgo/Pharr/Anzalduas. “Nuestras medidas proactivas de facilitación, que incluye la recomendación a las solicitudes I-94 en línea junto con el uso de las líneas SENTRI y Ready ayudarán a aumentar la eficiencia y mitigar los tiempos de espera durante estos períodos de mayor recorrido.”

CBP recomienda a los viajeros que soliciten sus permisos turísticos en línea a través de http://i94.cbp.dhs.gov. Los viajeros reciben una I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días de su solicitud para ser entrevistados por un oficial de la CBP, tomar biométricos digitales y se toma una foto. El Puente Internacional Hidalgo ofrece una ventana designada para los viajeros con I-94 provisionales.

CBP también alienta a los viajeros a obtener y utilizar documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), como tarjetas de pasaporte de EE. UU. y las versiones más recientes (es decir, desde 2011) de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de extranjero residente para que puede utilizar Ready Lanes. El procesamiento en ready lanes es un 20 por ciento más rápido que los carriles normales. Aquellos que han renovado sus documentos de entrada en los últimos 24 meses ya tienen documentos habilitados para RFID y pueden no saberlo. CBP anima a los viajeros a obtener documentos de entrada RFID para utilizar Ready Lanes e inscribirse en programas de viajero de confianza.

Miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera fronterizos a través de este enlace o también obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente utilizar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. La CBP recuerda al público que pueden utilizar el puente internacional Pharr como una ruta alternativa para evitar el tráfico pesado los fines de semana de 4 pm-12 medianoche.

Las vacaciones modificadas programadas para los vehículos de pasajeros son las siguientes;

Todos los días: 6 am- 8 am

Lunes a Viernes: 4 pm-6 pm (base temporal)

Fines de semana: 4 pm-12 medianoche y 24 de dic, 30 de dic).

Día de Navidad/Año Nuevo: Todo el día (6 am-12 medianoche)

También para evitar posibles retrasos o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de hacer su viaje para revisar la lista de artículos prohibidos y restringidos y la guía y video de Know Before You Go (averigua antes de viajar) en el siguiente enlace.

Para obtener más información acerca de cómo presentar un I-94 electrónicamente, consulte el siguiente enlace.