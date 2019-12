Carlos Ulivarri apoya a jóvenes para que tramiten  su título profesional.

ATN: Este martes se llevó a cabo la última entrega de becas de titulación por parte del Gobierno Municipal de Río Bravo.

El Alcalde, Carlos Ulivarri López, recibió a cerca de cien estudiantes de diferentes universidades a quienes hizo entrega del cheque por seis mil pesos, que sirven para cubrir parte de sus gastos de titulación.

“Vemos que muchos claudican ya en el último escalón, dicen ya me gradué, ya estoy empezando a trabajar, ya no tengo que sacar el título, pero es un problema en que se van a meter si no sacan su título porque al final de cuentas de nada sirvió estudiar desde los 5 o 6 años y no culminar con la obtención del título, una empresa le va a pagar más a quien tenga el título que al que no lo tenga.” comentó Carlos Ulivarri.

El mandatario recalcó el esfuerzo empeñado por la administración para poder apoyar 400 alumnos que están en proceso de culminar su carrera profesional e invitó a los jóvenes beneficiados a siempre buscar superarse y recompensar a la comunidad siendo un buen ejemplo para las generaciones venideras.

“Necesito que sean ejemplo a seguir de los jóvenes que vienen atrás de ustedes, que digan quiero ser como él, como ella, ahorita lamentablemente la sociedad está toda sucia que a veces se van sobre algo que no es bueno, queremos que digan, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado, quiero ser doctor, quiero ser como él porque yo veo como tiene a su familia.”

Los apoyos de titulación continuarán en beneficio de los de los estudiantes que estén a punto de culminar sus estudios.