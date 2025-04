Carlos Peña Ortiz insiste: “Diputados de Reynosa deben autorizar y administrar fondo para apoyar a familias afectadas”

.- El alcalde reafirma su llamado a los legisladores locales para liberar recursos que urgen en 77 colonias afectadas por inundaciones.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 17 de abril de 2025

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, reiteró este jueves su llamado urgente a los diputados locales del Congreso de Tamaulipas, en especial a los más de diez legisladores que representan a esta ciudad, para que autoricen un fondo de apoyo directo a las familias damnificadas por las recientes inundaciones.

“El dinero lo pueden administrar ellos mismos, que ellos lo entreguen, que lo manejen, pero que llegue a las familias que lo necesitan. Lo importante es que llegue. Hoy más que nunca, se necesita que los diputados locales de Reynosa hagan su trabajo”, declaró el edil.

El mandatario municipal recordó que 77 colonias resultaron severamente afectadas y que, a pesar de los esfuerzos del gobierno municipal y el respaldo de la federación, los recursos son insuficientes para cubrir todas las necesidades. “Hemos recibido apoyo de la Dra. Claudia Sheinbaum, que permitió entregar colchones, refrigeradores y estufas. Pero aún falta mucho. Por eso, reitero el llamado a los diputados: esta es una emergencia”, enfatizó.

Peña Ortiz aclaró que su administración no busca protagonismo político, sino resultados concretos. “Este no es un tema de colores ni de partidos. Es un tema de humanidad. Si los diputados quieren que el dinero lo manejen ellos, adelante. Pero que no se detenga el apoyo por diferencias políticas”, dijo.

Hasta el momento, el edil ha visitado personalmente más de 40 de las 77 colonias afectadas, y ha coordinado brigadas de apoyo, limpieza y entrega de despensas. Empresarios como Kimbo y artistas como Grupo Frontera y Julión Álvarez también se han sumado a los esfuerzos, brindando ayuda directa a las zonas más vulnerables.

El presidente municipal también mencionó la necesidad de soluciones de largo plazo, como la construcción de presas rompepicos para evitar futuras inundaciones, así como la gestión de créditos con Canavi e Infonavit para modificar viviendas en zonas bajas y hacerlas más resistentes a fenómenos meteorológicos.

“Reynosa ha mostrado fuerza y solidaridad, pero ahora toca a nuestros diputados responder. Lo que está en juego no es un discurso, sino la recuperación y dignidad de miles de familias”, finalizó Peña Ortiz.

