Capacitación a Protección Civil y Bomberos ante contingencia por Covid-19

H. CAMARGO, TAM. – Con la finalidad de brindarle una atención adecuada y especializada a las personas que pudieran resultar sospechosas de un posible contagio del coronavirus, la mañana de este miércoles se llevó a cabo un curso de capacitación para el personal de Protección Civil, Bomberos, paramédicos y operadores de ambulancia, el cual fué impartido por el Dr. Luis Cortéz, de la Jurisdicción Sanitaria 9 y Juan Villarreal, Capacitador y Facilitador, quien es titular de la Dirección de Protección Civil Diaz Ordaz.

La idea principal de este curso, fue que todas las áreas involucradas en el traslado de personas sospechosas de haber contraido el virus SARS-COV-2, utilizaran el mismo lenguaje en el manejo de la contingencia por la pandemia del COVID 19 que se vive y que esta afectando a todo el mundo, y que en este momento en nuestra región no hemos sido afectados directamente, por eso la importancia de las medidas de prevención indicadas por las autoridades de salud locales, estatales y federales.

La alcaldesa Leticia Peña Villarreal, instruyó al Personal de Protección Civil del municipio para que tomen su encomienda con responsabilidad y profesionalismo, y se comprometió a brindarles todo el apoyo que sea necesario en equipo y accesorios para atender cualquier caso sospechoso de COVID-19 que pudiera presentarse.

Se recalcó la importancia de que al momento de ir a brindar la atención, establezcan un panorama general de la situación y estar atentos, tanto al paciente que se va atender, como a las personas con las que comparte o se encuentren en contacto e identificar signos visibles sobre algún otro posible sospechoso de tener síntomas. No se debe escatimar en el cuidado de la integridad personal ni minimizar las medidas de protección recomendadas ya que son la primer línea de defensa y atención en esta contingencia, y al ser portadores o haber desarrollado síntomas, afectarían no solo su entorno, si no se limitaría la capacidad de atención para el resto de la población, considerando que se deben seguir atendiendo todo tipo de contingencias, incendios, accidentes, etc.

Durante la capacitación, se dijo que la respuesta de la ciudadanía para atender las recomendaciones sanitarias ha sido tomada seriamente por un sector considerable de la población, pero que aún hay excépticos o incluso quienes simplemente hacen caso omiso de las recomendaciones, exponiendo con ello a toda la población.

Todos deben trabajar en binomio y cuidarse mutuamente, verificar que el compañero tenga bien colocado el equipo de protección y que aplique los protocolos de seguridad indicados. Un descuido y pueden volverse elemento de dispersión de virus.

Todo paciente sospechoso debe estar reportado para que al llevarlo al hospital también el equipo que lo reciba esté prevenido y protegido.

Recalca de la importancia de hablar todos el mismo idioma, para evitar alguna pérdida de información que pudiera exponer a equipos médicos, familiares, etc. a ser contagiados por el COVID 19.

Juan Villarreal al hacer uso de la palabra muestra el equipo especial que deben utilizar al momento del contacto con algún caso sospechoso y que incluso ante cualquier llamado de auxilio es conveniente portarlo, dado que en algunas condiciones no se tienen antecedentes, por ejemplo en los casos de algún percance vial y que requiere intervención de los equipos de auxilio médico.

Uso de lentes, guantes, trajes, mascarilla cubrebocas, los cuales deben desinfectarse después de cada uso, considerando la vida útil y que no haya sido dañado durante la intervención, así mismo, antes de despojarse del equipo de protección, habiendo concluido con el traslado, también la unidad debe ser completamente sanitizada, sin excepción.

El gobierno municipal, recalcó la alcaldesa Leticia Peña Villarreal, está comprometido con la ciudadanía y en estos momentos de contingencia, hace un llamado, nuevamente y las veces que sea necesario, a que acaten las medidas de prevención y contención para prevenir la infección de este patógeno. No solo es pensar en uno mismo, si no, en la familia, vecinos, la comunidad… como recalcan las autoridades sanitarias, estamos al borde, no hay mas prórroga, debemos hacer lo que nos corresponde.