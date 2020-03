Capacita Gobierno de Tamaulipas a industriales de la zona sur por COVID-19

TAMPICO, Tamaulipas.- Para anticiparse a los tres escenarios que implicaría la dispersión de casos de COVID-19 en México, limitar daños a la salud de la población y mitigar los efectos en los sectores y subsectores de la economía, el Gobierno del estado impartió cursos de capacitación a representantes de la industria del sur de Tamaulipas.

“Contamos con procedimientos institucionales estandarizados, mecanismos de respuesta y protocolos de bioseguridad para enfrentar el reto que representa la enfermedad” afirmó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa ante gerentes, médicos industriales, y jefes de recursos humanos de la zona.

Acompañada del gerente general de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, Salvador Salazar Herrera, la funcionaria estatal explicó la importancia de mantener informada a la población a través de las fuentes oficiales, para evitar pánico y difundir noticias sin fundamento.

“Seamos habitantes socialmente responsables” precisó, luego de señalar que la dependencia a su cargo es la vocería única en el estado.

Molina Gamboa destacó que la industria representa uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible en Tamaulipas y al igual que todos los sectores productivos, requieren de una fuerza laboral que goce de un buen estado de salud.

Pidió difundir las medidas preventivas como son: el lavado frecuente de manos con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

Durante su exposición, que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico, la titular de la SST apuntó que el Gobierno de Tamaulipas se encuentra preparado y cuenta con un plan de preparación y respuesta ante los 3 posibles escenarios de la enfermedad: 1, importación viral (decenas de casos); 2, dispersión comunitaria (cientos de casos esperados) y 3; epidémico (miles de casos).