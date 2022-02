CALZÓN PROVOCA GRAVE ACCIDENTE EN TONALÁ

Un calzón en el rostro causa un accidente a motociclista en el municipio de Tonalá, Chiapas.

Los fuertes vientos provocan serio y chusco accidente, pues hace volar un calzón de un tendedero.

La prenda cayó repentinamente en el rostro de un motociclista y ocasionó que el motociclista derrapara.

La prenda íntima que al parecer fue desprendido de algún tendedero por los fuertes vientos voló hacia la calle y aterrizó en el rostro de un motociclista, haciendo que este perdiera visibilidad y control de su vehículo cayendo al pavimento

Al lugar acudieron paramedicos y elementos de protección civil, quienes trasladaron al herido que se reporta fuera de peligro en el hospital.

Al ser entrevistado el pobre motociclista señalo que de pronto todo quedo en tinieblas y sin saber que pasaba de pronto perdió el control y casi me mato todo por un calzón.

“Ahora pues solo quiero conocer a la dueña del calzón que casi me mata y con eso me robó el corazon, pues prácticamente me tiro un calzonazo y no puedo apartarla de mi mente”, comentó.

Ojala aparezca y pueda invitarla a salir, a través de este medio pidio si alguien conoce a la dueña del calzon se lo haga saber ya que el unico dato que tiene es que es de talla mediana y color morado.