ayuda a familias en condiciones marginales

Para continuar apoyando a las familias que habitan en condiciones de marginación, y a las que hoy están afectadas por la crisis económica provocada por el COVID-19, el diputado local, Rigo Ramos, llevó ayuda humanitaria, y comida caliente a familias desprotegidas de la colonia Villas del Roble de Reynosa

El legislador reynosense emanado de las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aseguró que, en la entrega de apoyos humanitarios, se evita a toda costa el aglomeramiento, pero esto es difícil, pues dijo la gente piensa que no van a alcanzar el apoyo, y la necesidad es mucha.

Indicó hasta hoy se ha entregado ayuda humanitaria a familias de 130 colonias, a quienes se les entrega una despensa, y alimentos ya preparados, pues dijo que hay muchas familias que hoy en día no tienen gas, ni para comprarlo, por ello se les da además de su despensa un platillo de comida caliente.

Han logrado entregar más de 7 mil despensas, y casi 3 mil platillos de comida caliente, en las zonas más marginadas de Reynosa.

“A pesar de la crítica de otros diputados locales, nosotros seguiremos entregando la ayuda a las familias, pues si no lo hacemos nosotros, quien les va a ayudar para alimentar a sus hijos., si no hay trabajo, y no los dejan salir a ganarse el pan de cada día”, apuntó.

Rigo Ramos, dijo que espera que las autoridades estatales empiecen a implementar los mismos mecanismos que en centros comerciales, y aeropuertos, de revisar la temperatura de las personas, y así poder reactivar el sector económico para evitar que el colapso impacte de peor manera y se desate una ola de robos, y de inseguridad.

“Tenemos que empezar ya porque se vislumbra una serie de problemas que ninguno de los tres niveles de gobierno va a querer ver, de inseguridad”.

Para concluir Rigo Ramos aseguró que, hasta el momento ellos no tienen el dato sobre cuantos trabajos se han perdido en Tamaulipas, y cuantos negocios han quebrado por esta crisis que está provocando la cuarentena impuesta por el COVID-19.