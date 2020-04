ausencia policial por causa de covid-19

Sub Inspector Trejo Tejeda Luis Antonio, indica que el Oficial Souverbille Peñaloza Alberto jefe de servicios del 4to. Agrupamiento Xaltipac, informa lo siguiente:

Que el elemento policía 3/o.

Uraje Espinoza Alfredo Eustorgio, adscrito al citado agrupamiento en el turno “A”, el día de ayer 24 de los corrientes siendo aproximadamente las 08:20 horas desmontó de su servicio manifestando al Jefe de Servicios que tenía síntomas relacionados con la gripe, que asistiría a atenderse y qué informaría cualquier situación, ordenándole que informara cualquier novedad.

En esta fecha siendo las 08:00 horas se pasó lista de asistencia encontrándose faltando dicho elemento, tratando de localizarlo vía telefónica, pero no contestaba su celular, y siendo aproximadamente las 16:20 horas se comunica vía telefónica la C. Erika Uraje Espinoza, hermana del elemento quien manifiesta que el día de ayer acudieron al ISSSEMYM de Ecatepec, donde fue atendido e internado para su observación.

Pero qué hoy a las 13:30 horas le informan que su hermano había fallecido, sin darle más informes a los familiares, únicamente que fue por una complicación de su salud, nuestro personal está al pendiente con la familia para obtener cualquier información al respecto, brindando todo el apoyo necesario a la misma.

El domicilio del elemento fallecido es: 3/a. Cerrada de División del Norte Mz. 127 Lte. 65 Col. Francisco Villa Chicoloapan Estado de México. Y el número de celular para contactar a la familia es:

5615262160, con la C. Erika Uraje Espinoza.

Hasta el momento la familia sigue en el hospital pendiente con los trámites respectivos, sin obtener información respecto del motivo del fallecimiento del compañero Uraje Espinoza Alfredo Eustorgio.