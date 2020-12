AUMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19

Reynosa.- Hasta ayer se tenían en la ciudad 5 mil 236 casos hasta y hoy tenemos 5 mil 245 casos

Pero aquí lo preocupante es que tenemos 5 mil 236 confirmados (contagiados), 19 sospechosos, 4 mil 254 recuperados y tenemos 228 casos activos, estos casos activos son lo preocupante.

Cuando se registró la pandemia en los meses de agosto, septiembre y octubre, en lo más fuerte llegamos a tener hasta casi 400, 450 casos activos y se logró bajar gracias a la labor de todos, desde la conciencia, la labor de los medios de difusión, lo propio que hacen los gobiernos para llegar hasta 50 0 60 casos activos.

Sin embargo de 4 o 5 semanas para acá los casos el número de casos se nos han triplicado y esto es lo preocupante

Por colonias, los casos confirmados de covid-19 que se registran actualmente en las colonias que se mencionan a continuación.

1) Villa Florida 165; 2) Las Fuentes Sección Lomas 158; 3) Lomas de Jarachina Sur 143; 4) Vista Hermosa 116; 5) Fraccionamiento Reynosa 100; 6) Balcones de Alcalá; 7) Rodríguez; 8) Aztlán; 9) La Cañada y 10) Benito Juárez.

En estas colonias suman un promedio de 1000 los casos confirmados y es donde COEPRIS ha estado muy al pendiente.

Declaró lo anterior en conferencia de prensa virtual con medios de comunicación el enlace del Gobierno de Tamaulipas para mitigar el Covid-19 y secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, quien estuvo acompañado por el también enlace estatal para mitigar el Covid-19, Jesús Rafael Villarreal Cantú y Alerto Elizondo, titular de la COEPRIS en Reynosa.

El propósito de la sesión es concientizar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de incremento en los contagios o casos confirmados de coronavirus, por lo que se requiere del apoyo de la ciudadanía para evitar que el problema se agrave aún más.

Refiriéndose al Covid-19, el secretario Estrella Hernández dijo que pese a que la ciudadanía se ha relajado, es un virus que existe, que va a estar aún con la vacuna, lo cual –agregó- no es sano para nadie.

Informó que por colonias el número de defunciones por covid-19 es el siguiente:

Fraccionamiento Reynosa 30; San Valentín, 19; Jarachina Sur, 18; Cañada, 17; Balcones de Alcalá, 16; Aztlán, 15; Fuentes Sección Lomas, 14; Rodríguez, 12; Benito Juárez, 12; Otras colonias: 585.

Suman en total: 754 decesos por covid-19 en colonias de la ciudad de Reynosa

Villarreal Cantú retiró el llamado dirigido a la ciudadanía para salir lo menos posible a la calle y evitar contagios: y en caso de salir acatar la sana distancia, utilizar el cubre bocas, la utilización de gel limpiador y el frecuente lavado de manos

Alberto Elizondo de la COEPRIS dijo que tenemos derecho a la movilidad, sin embargo expresó que mientras más tengamos actividad por lógica continuará la cadena de contagios, por lo que pidió extremar las precauciones a la ciudadanía. Y que a la gente no se le puede llegar con un “macanazo” para evitar las aglomeraciones.

Por su parte el también enlace para mitigar el covid-19 y subsecretario para la pequeña y mediana empresa,

Se preguntó a los funcionarios estatales si se podrán endurecer las sanciones para evitar el número de casos confirmados y decesos, sin embargo aceptó que no existe suficiente personal para cubrir la ciudad, y que prevenir y evitar un contagio es ante todo una responsabilidad personal.

Reconocieron que a pesar de estas recomendaciones viene una etapa difícil en los próximos días por el 31 de este año que está por terminar, el día primero de y el día 6 de enero de 2021