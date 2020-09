ARROJAN CUERPO ARROJADO A AGUAS NEGRAS

Ciudad Victoria.- Karen Lopez Benavides de 27 fue asesina a golpes y su cuerpo lo arrojaron a un canal de agua negras en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. La población, al saber del crimen manifestaron su repudió y se fueron sobre las autoridades para exigir su esclarecimiento así como el de otros tanto mas.

Desde que apareció su cuerpo alguien dio la orden de que toda noticia que hable sobre su desaparición y muerte debe ser borrada, denunció Yuliana Martínez amiga de Karen.

En respuesta a esas medidas, este domingo más de 500 personas se congregaron en la plaza principal para exigirle a las autoridades que cumplan con su trabajo además de expresar sus angustias y miedos en ser una víctima más.

Mediante las redes sociales, sobre todo en Facebook, en la comunidad de “Justicia para Karen” un nutrido grupo de manifestantes denunciaron que de manera extraña los taxistas y el transporte urbano se negaron a trasladarlas al punto de reunión por lo que tuvieron que ponerse de acuerdo con otras mujeres para recibir “raid”.

“Ya estoy cansada de tener miedo como madre porque que mis hijas no regresen, estoy cansada de tener miedo de mi hermana no regrese, estoy harta de tener miedo de que mama que trabaja en una fabrica tiene que agarrar la pesera y no regrese” expreso una joven.

Un niño de entre 10 años, llorando, exigió justicia para todas y le pidió a todos los presentes que denuncien y eviten agredir a una mujer.

“La denuncia se puede volver viral, la protesta por Karen se puede hacer viral, pero eso ¿qué?. Mejor evitemos no agredir a las mujeres”.

En señal de solidaridad en el hasta que hay en medio de la plaza, colocaron una blusa morada, color que emblema a la organización “Justicia por Karen”.

Después entre todos se apostaron en la puerta principal de la presidencia municipal donde colocaron veladoras, flores y cartulinas.

La protesta fue en orden y de manera pacifica ya que después de colocar las ofrendas procedieron a retirarse.