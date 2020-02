APERTURA DE REFUGIO TEMPORAL

Por instrucciones del Presidente Municipal Lic. Jesús Nader la Secretaría de Protección Civil da a

conocer que derivado del Frente Frío No. 41 que estará ingresando la madrugada del miércoles 26

de febrero de 2020, el cual traerá rachas de vientos de más de 80km por hora y un marcado

descenso de temperatura de 15 grados centígrados para mañana miércoles y 14° y 13° para el resto

de la semana por lo que se procede a la apertura del Refugio Temporal a partir de las 11:00pm de

esta noche para resguardar a las personas en situación de calle.

Así mismo se estará previniendo y atendiendo los riesgos y las emergencias que sean reportadas por

el 911 por todas las dependencias y cuerpos de auxilio.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL:

1. No exponerse a los fuertes vientos.

2. No se exponga a los cambios bruscos de temperatura

3. Tener cuidado con la caída de ramas y árboles.

4. Mantenerse en un lugar Seguro