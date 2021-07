Acude Presidenta Electa de Díaz Ordaz al encuentro nacional de Alcaldes de MORENA

La Presidenta Electa de Gustavo Díaz Ordaz acudió este día al encuentro nacional de Alcaldes Electos de Morena que fueron ganadores en el proceso electoral del 6 de Junio.

Reunidos alcaldes y Alcaldesas en un hotel de la Ciudad de México, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, subrayó que la responsabilidad de la evolución de la cuarta transformación no corresponde sólo al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya que son los presidentes municipales los que representan el primer rostro de este movimiento.

Pero además el líder nacional sentenció “Ésta confianza, ésta victoria no podemos pensar que es para siempre, y hemos ganado tantos gobiernos estatales, tantos Congresos locales, y tantos gobiernos municipales, vamos a gobernar 300 municipios más en este año de lo que se ganó en 2018. Ahora la evaluación de la evolución de la transformación no sólo va a depender del Presidente de la República, esa responsabilidad la van a compartir ustedes, porque son la autoridad más cercana a los ciudadanos. Y compañeras, compañeros, no tenemos derecho a fallar”, manifestó Mario Delgado.

” Estoy muy contento de estar aquí con todos los presidentes municipales Electos de todo el país que salieron igual que yo victoriosos y claro que no le vamos a fallas al pueblo, amor con amor se paga” externó Nataly García en el recinto de la CDMX.