Abandonan al PRI, el químico Lara y ex priistas en Tula; se unen a Américo

Tula Tam.-En la elección que viene, solo hay dos opciones: el equipo de los malos y el equipo de los buenos. Nosotros en Tula, estamos con el equipo de los buenos, estamos con el Doctor Américo Villarreal, afirmó el químico, Rene Lara, ex alcalde priista que decidió sumarse a Morena, junto con otros militantes tricolores.

“Nuestro Partido (PRI) no tiene candidato, es por eso que en Tula, los priistas vemos como la mejor opción a Américo Villarreal. A nosotros no nos preguntaron nada, nos quisieron poner a una persona a fuerza pero a fuerza ni los zapatos entran. Tenemos voz y decisión. Nosotros como priistas sabemos que el PAN solo nos está utilizando, no nos tomarán en cuenta, solo nos utilizan para botarnos después”, aseguró el químico Lara.

Explicó que los del PAN, solo los querían para la foto, mientras que el Doctor Américo Villarreal sí nos ha tomado en cuenta, nos ha escuchado, tiene calidez humana y es un proyecto incluyente.

“Habrá dinero y amenazas, pero no nos habrán de amedrentar. Sabemos que empezarán con guerra sucia pero no hay que dejarse engañar, así son ellos, son los malos y usan esas artimañas. Hay que cuidar a nuestra gente, hay que fortalecernos”, agregó.

En Tula nuestro voto no está en venta. Tenemos voluntad y convicción y los priistas de Tula hemos decidido por el proyecto de Américo Villarreal.

Reunido con un grupo de tultecos, recordó que fue el último candidato priísta a la presidencia en Tula, “Obtuvimos más de 4,300 votos en la pasada elección; toda esa gente habrá de apoyar al Doctor Villarreal y más el apoyo de la gente de Morena, Verde y PT, sin duda en Tula se habrá de ganar”.

En el evento participaron ex líderes de partido, ex alcaldes y ex candidatos priistas, así como líderes seccióneles, que afirmaron que sería la primera vez que trabajarían en apoyo a un candidato que no fuera del PRI.