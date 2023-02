14 fueron los cuerpos recuperados sin vida de un canal en Pesquería Nuevo León

Pesquería NL.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron el hallazgo de 14 cuerpos sin vida dentro de una camioneta que cayó en un canal de riego ubicado en la carretera Pesquería- Los Ramones. En un principio se creyó que el accidente había dejado seis víctimas fatales.

Hasta el momento, las autoridades han revelado que los cuerpos encontrados en una acequia, en Pesquería, Nuevo León, se encontraban en estado de descomposición y pertenecían a diez hombres, tres mujeres y un menor de aproximadamente 10 años de edad.

Los cuerpos de emergencia fueron notificados sobre la presencia de la unidad dentro de la obra hidráulica, ubicada en la colonia Santa María, a través de una llamada anónima al número de emergencias 911.

Hasta el momento, las autoridades neoleonesas no descartan la posibilidad de que los occisos se traten de personas migrantes. No obstante, aún no se revelan sus identidades.

Trabajos de rescate

Luego de recibir la llamada de auxilio, los elementos de Protección Civil de Nuevo León arriaron a la carretera Pesquería-Los Ramones, donde utilizaron un dron subacuático en la obra hidráulica para localizar la unidad y posteriormente comenzar las labores de rescate.

Tras encontrar la unidad accidentada, los rescatistas contabilizaron seis humanos sin vida, pero, conforme continuaron los trabajos, concluyeron que eran 14.