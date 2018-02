Ya soy precandidato del PAN a la alcaldía de Reynosa.

Jesús Ma. Moreno Ibarra ya es precandidato del PAN a la alcaldía de Reynosa, tras cumplir con su registro desde el pasado lunes, en base a la convocatoria emitida por el partido.

“El día lunes presente mi solicitud de registro y pues ya estamos como precandidato”, explicó “Chuma” Moreno durante una improvisada rueda de prensa en instalaciones del Congreso de Tamaulipas.

El Diputado Local con licencia, precisó que ya hizo formal su solicitud ante el Comité Directivo Estatal y ahora sólo espera conocer la decisión que tome el instituto político.

Al ser cuestionado sobre la situación que guarda la ciudad que busca gobernar, manifestó que pese a fallar la inteligencia por parte de la Federación en la estrategia de seguridad, el Gobierno de Tamaulipas le está entrando con todo, haciendo trabajos que no le competen.

“Es un compromiso del Gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca) y así lo dijo en su campaña, que no iba a ser fácil y no se está engañando a nadie”, recordó.

Moreno Ibarra destacó que hay días muy tranquilos y otros muy fuertes en Reynosa, pero el Gobernador sigue firme en la estrategia que ha estado manejando con la firme intención de pacificar Reynosa.

A través de Unidos por Reynosa se busca salvar a las nuevas generaciones, con las áreas de Educación y Deporte, pero que los padres de familia se involucren porque el Gobierno no lo resuelve solo, dijo.

“Se busca cambiar las balas por los valores, para que los jóvenes no sigan cayendo en garras de la delincuencia”, concluyó.