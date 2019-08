Vinculan a proceso a Rosario Robles; es trasladada a penal de Santa Martha

La extitular de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Durante la audiencia, que concluyó la madrugada de este martes, el juez Felipe de Jesús Delgadillo, también le impuso prisión preventiva justificada, por lo que fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá dos meses.

Dicho periodo fue otorgado por el juez para que el Ministerio Público de la Federación realice la investigación complementaria.

El juez señaló que la Fiscalía justificó con documentos, oficios y testimonios, un quebranto a la Hacienda Pública por más de cinco mil millones de pesos y que Rosario Robles en su calidad de secretaría de estado de Sedesol y Sedatu, conoció de estas irregularidades y no solo no avisó a su superior jerárquico, sino que no hizo nada para evitar que se siguieran cometiendo estos convenios irregulares con universidades públicas.

La defensa de Robles aseguró que sí había avisado de estas irregularidades al presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, el juez indicó que si no presentaba los documentos que demostraran este dicho, entonces estaba incurriendo en protección al expresidente.

Además, señaló que si había informado a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, de estas irregularidades, la defensa de Rosario Robles tendría la posibilidad de imputarle los mismos delitos al excandidato presidencial por el PRI con un límite del 16 de agosto de este año.

En la parte final de esta audiencia, Rosario Robles pidió la palabra dos veces, la última para justificar que no existía riesgo de que se fugara porque está acreditada su residencia por más de 24 años, y que ella, dijo, no tiene los recursos para fugarse a Canadá, vivir en Canadá impunemente y después regresar.

Con voz quebrada, suplicó al juez que se le permitiera llevar su proceso en libertad, petición que fue desechada.