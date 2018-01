Servando con el apoyo del PRI puede sacar al PAN de la presidencia.

Por : Margil Guerra García

A pocos días de designar a los precandidatos de los diferentes partidos políticos, en Miguel Alemán, donde por dos periodos consecutivos a resultado triunfador el Partido Acción Nación, la única opción que le queda al Partido Revolucionario Institucional para recuperar la alcaldía es el ex presidente municipal y ex diputado local Lic. Servando López Moreno.

De llegar a un acuerdo al interior del partido, los múltiples aspirantes del PAN a la presidencia municipal de Miguel Alemán se la verán muy difícil de derrotar a Servando por las siguientes razones.

1.-El PAN está muy dividido puesto que existen varios grupos que apoyan unos a Rosy Corro, otros al Dr. Cesar Gómez y otro grupo, aunque mas pequeño, apoya al ex alcalde y funcionario estatal Ramiro Cortes.

2.-Está comprobado que, si el PRI trabaja en unidad, sin simulaciones y apoya al candidato designado por el método que mejor le resulte, no hay ningún partido o candidato independiente que pueda con la estructura tricolor, al menos que el candidato designado carezca por completo de carisma y aceptación de la población como ya ha pasado.

3.-Servando ya fue alcalde, eso le suma experiencia, aunque también hay que reconocer que después de una administración municipal no todos quedan conformes con la gestión realizada, sin embargo, López Moreno en diferentes encuestas desde la pasada campaña, salía muy por encima en las preferencias electorales sobre la candidata Amanda Barrera y el resultado fue claro, la derrota casi dos a uno del PRI.

4.-El ex alcalde PRIISTA Servando López Moreno también cuanta con un nutrido grupo de colaboradores que, aunque han estado fuera de los reflectores están dispuestos a sudar la camiseta por López Moreno.

Aunque muchos critican que el Lic. Servando López Moreno quiera de nuevo ser alcalde de Miguel Alemán, al PRI no le quedan muchas opciones para recuperar la presidencia, y ahora es más difícil por contar el Tamaulipas con un gobierno estatal de extracción panista que ha hecho buen trabajo y esta bien fortalecido.