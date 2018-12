Rueda de prensa

Por Alfredo Peña

Madero.- La Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas detecto en la

administración del exalcalde Jose Andrés Zorilla Moreno, un desvio al

erario por la cantidad de 492 millones de pesos y ante esta anomalía

sería investigado por los delitos de peculado, uso indebido de funciones

y enriquecimiento ilícito, denunciaron las actuales autoridades municipales.

Alfredo Campos Martínez, Director Jurídico del ayuntamiento, reveló que

las observaciones fueron dentro del periodo del 2017 y aseguró que el

faltante significa mas del 80% del presupuesto que fue aprobado en

aquel tiempo por la cantidad de 612 millones de pesos.

“Aquí hay una indisciplina financiera, dejarnos deudas difíciles de

enfrentar y hoy la nueva administración las tenemos que afrontar, no

es correcto, no es legal. Es muy grave porque comprometió los ingresos de la

actual administración” sentenció Campos Martínez.

La actual administración está gobernada por Adrian Oceguera Kernion perteneciente a la coalición “Juntos Haremos Historia” mientras que Zorrilla Moreno es de las filas del PAN.

En las investigaciones que se realizaron los actuales funcionarios municipales descubrieron la existencia de nueve direcciones fiscales que no existen así como también 30 proveedores que no se encuentran empadronados en las listas del municipio.

“Acudimos a los domicilios que señalaban en la referencia fiscal pero descubrimos que algunas direcciones que no existían y en otras eran casas abandonadas y cayéndose” detalló.

Algunas anomalías que mencionó está el pago de 33 millones de pesos a la espresa AB&C Leacing de Mexico de la cual no había una propuesta económica ni licitación o proceso de adjudicación.

Otro caso es el pago de proveedores por 800 mil pesos y se descubrió que las facturas fueron canceladas pero aún así se entregó el dinero.

También habló sobre la construcción de 35 cuartos de concreto que tenían un costo real de 72 mil pesos pero lo sobre valuaron a 122 mil pesos desviando un millón 750 mil pesos.

El director jurídico refirió también que la Auditoría Superior del Estado tomo conocimiento al remitirles las indagatorias y supieron que citaron al exalcalde este 8 de enero del 2019 para que acuda a aclarar la situación pero en caso de que no sea así procederán a denunciar por los delitos de Peculado, Uso Indebido de Funciones y Enriquecimiento Ilícito.