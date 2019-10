Prevenir es vivir: relata sobreviviente de cáncer de mama

• La Presidenta Maki se preocupa por nosotras las habitantes de Reynosa, gracias, dijo la señora Gómez Hernández durante su testimonio como sobreviviente de la enfermedad.

REYNOSA, TAM.- “En este segundo cáncer me entró mucha depresión, y lo admito, lloré mucho, pero salí adelante”, dijo en su testimonio la señora María Belem Gómez Hernández , sobreviviente de dos casos de la mortal enfermedad que superó con el apoyo de su familia, de la ciencia, su fe, y la conciencia de la autoexploración y la consulta.

“Me da mucho gusto por la Presidenta Maki, que se preocupa por nosotras las habitantes de Reynosa, gracias Doctora”, dijo la señora Gómez Hernández durante su relato que ofreció a varios centenares de mujeres.

“En una ocasión, empecé a sentir una bolita, eso no es mío, debemos siempre estar alertas, el cuerpo nos habla hay que escucharlo”, de inmediato, dijo la señora María Belem, habló con su familia y fue a consulta médica, donde tras los estudios le detectaron un cáncer en el seno, que no ocupó la mastectomía.

“El apoyo de la pareja es bien importante”, asegura en su testimonio de vida la señora Gómez Hernández, a quien en el año 2011 se le detectó y extirpó el tumor, profundo; pudo salvar su mama, gracias a la detección temprana.

“Quiero decirles que en mis cinco años con la conservación de mama estaba tranquila y feliz, soy la estadística que a los cinco años me vuelve el cáncer, en la mama conservada empecé a sentir un goteo de sangre; inmediatamente acudí al Doctor, operación de mastectomía radical, no tuve miedo, se aferra uno a Dios, la fe es la que me tiene aquí”, aseguró.

Recomendó en su testimonio, hacer ejercicio y a quienes sufren cáncer, mantener el ánimo y el aseo personal, “En el Instituto Municipal de la Mujer nos ayudan a hacer las terapias, ahí hacemos prótesis y las donamos para personas de bajos recursos, y no somos menos si no tenemos una mama; fui mujer, esposa y amamanté y si no tengo una mama no soy menos”, dijo.

María Belem tuvo el apoyo de su familia, recuerda los efectos de las quimioterapias, que dijo, son abrasivas; la dejaban en la cama por varios días pero se sobreponía para buscar lucir bien; “eso si, siempre pintadita de boca, aunque me sintiera triste yo me veía bien”, dijo, recibiendo sonrisas y empatía de los asistentes al evento, donde dio su testimonio para otras mujeres, en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer.

“Hay que apoyar a quienes lo necesitan, prevenir es vivir”, dijo para concluir su plática sobre como enfrentó la enfermedad y tratamiento contra el cáncer.