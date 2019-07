Pollo Briseño: ‘Agradezco al Atlas, pero me formé en otros clubes’

Aunque ya debutó con Chivas frente a Boca Juniors, Antonio Briseño fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador del Rebaño.

Debido a su pasado rojinegro, el Pollo quiso dejar tranquila a la afición del Guadalajara, por lo que aseguró que su desarrollo como profesional no lo realizó con los Zorros.

«Estoy agradecido con Atlas, pero me formé en otros clubes en el sentido de que crecí futbolísticamente en Tigres, Veracruz y el mismo Feirense. Al final creo que, si me enfoco en mi trabajo, me entrego, la presión no va a pasar por ahí», expresó en su presentación.

Asimismo, el nuevo zaguero rojiblanco descartó que sienta presión por estar en un equipo con problemas de descenso.

«He jugado en temas porcentuales desde Veracruz, sé manejarme bajo presión, sé lo que es Chivas. Es un reto, creo que el más importante en mi carrera, vengo a asumirlo con mucha responsabilidad», dijo.