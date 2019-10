Migrantes bloquean Puente Nuevo en Matamoros

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Cientos de migrantes que se encuentran en la espera de la solución para su asilo en los Estados Unidos, tomaron esta madrugada uno de los puentes internacionales de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas colapsando la circulación y el ingreso al país americano.

Al mismo tiempo, oficiales de la Custom and Border Protection (CBP por sus siglas en inglés) se trasladaron a la línea divisoria, procediendo a cerrar los portones ante el temor de una desbandada.

Desde las 00:00 horas de este jueves gente de nacionalidades centroamericanas, sudamericanas y de otros continentes se apostaron en el llamado Puente Nuevo, el cual comunica con Bronwsville, Texas.

Mas de mil gentes, entre adultos, niños y adultos mayores se tendieron en el piso y apoyados con cobijas se dispusieron a dormir.

Otros al unísono comenzaron a gritas “queremos trabajo”, “el pueblo unido jamas será vencido” para luego nombrar, entre aplausos, países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador.

Mas tarde algunos lideres lanzaron un mensaje a la población migrante y a las autoridades norteamericanas.

“No venimos a pedir al presidente ni mucho menos a ninguna americano. Queremos trabajo para sacar a nuestros hijos adelante” gritaba uno de ellos usando como altavoz un cono para control vial.

“Pedimos que nos apoyen.Nosotros también necesitamos para sobrevivir como todos lo están haciendo”.

Reconocieron que es el único país donde pueden lograr “el sueño americano” además de poder acogerlos.

“Es un país donde podemos el sueño americano, donde podemos estar seguros que nos pueden abrir las puertas. Queremos que nos ayuden, estamos exhaustos, tenemos hijos y adultos mayores enfermos”.

Posteriormente lanzaron un “viva” al “sueño americano”.

La toma del puente también ocasiono que mexicanos que cruzan diariamente a la escuela o trabajo se vieran seriamente afectados por lo que tuvieron que buscar otro acceso como es el cruce internacional conocido como “Los Tomates” donde se registraron largas filas.

Activistas que apoyan a los migrantes también se presentaron para solicitar desistan y los exhortaron a que esperen la entrevista del tribunal o la resolución de esta si es que ya la tuvieron.

Los inconformes se encuentran desde el mes de julio de este año en espera de una solución por parte de los Estados Unidos luego de que estos acudieron a solicitar asilo, argumentando la inseguridad que se vive del país de donde son originarios o que se tratan de perseguidos políticos.

Actualmente Matamoros enfrenta un serio problema de hacinamiento ya que no cuentan con la infraestratcura para colocarlos en un sitio seguro.

Además, de que el Gobierno Federal no les ha apoyado como es en alimentos, alojamiento y otras necesidades.