Llaman DIF y Fundación Teresita a boxeo con causa

-A través de una justa deportiva buscan recaudar fondos que serán repartidos entre ambas organizaciones

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- Con el objetivo de recaudar fondos para seguir apoyando a la población de escasos recursos, El Presidente del Patronato del Sistema DIF Carlos Peña Garza e Isabela Garza representante de Fundación Teresita llamaron a la población a cooperar con la causa a la vez que obtienen un momento de entretenimiento deportivo asistiendo al campeonato de box profesional “Viva Reynosa” que se llevará a cabo el próximo viernes 11 de octubre al Gimnasio El Círculo de la UMAN a partir de las 07 de la tarde.

En este campeonato estarán participando principalmente destacados deportistas de la región, quedando la cartelera de la siguiente manera: José Baltazar III vs Eder “El Monkey” Lacierva, Magaly “La Tormenta” Rodríguez contra Karla Zamora, y Gino “La Disciplina” de la Paz vs Juan Diego “El Vaquero” Reyes, Ángel “Panterita” Tamez contra Abraham Piña; y en la pelea estelar Eduardo “La Fiera” Montoya vs Balam Hernández.

Los costos serán accesibles para todo el público, e irán desde 150 pesos para área general, 250 en preferencial y 2,500 en VIP, esta última consta de una mesa para 5 personas. El gimnasio tiene capacidad para recibir hasta a 700 personas.

La bolsa final será repartida en partes iguales, con el recurso el DIF hará la compra de uniformes y algunas herramientas educativas para los menores que permanecen en la Casa Hogar del Niño, mientras que Fundación Teresita apoyará con los gastos de tratamiento contra el cáncer de pacientes de escasos recursos.