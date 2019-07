Jiménez comenta el triunfo que le dio a México frente Haití

Con el “fantasma” del sábado pasado, donde falló abriendo la tanda por parte del Tricolor ante Costa Rica, Raúl Jiménez no dudó esta noche para tomar el balón y cobrar la pena máxima que le dio el pase a la Final de la Copa Oro ante la Selección de Haití.

El delantero mexicano aseguró que no pasó por su cabeza rehusarse a tirar el penal, luego de una falta dudosa que le cometieron dentro del área, pues aseguró que se sintió con confianza y seguridad para disparar.

“No para nada (No dudó), hay que sobreponerse rápido, es una revancha porque me tocó fallar hace tres días, pero hoy tenía la seguridad y la confianza de que lo podía meter, me animé y nos vamos con el triunfo”, aseguró.

Tras disputar el segundo partido consecutivo en 120 minutos, el atacante delWolverhampton consideró que habrá que poner atención en la recuperación física, para llegar al 100 por ciento al duelo por el título, el próximo domingo ante Jamaica o Estados Unidos.

“Estamos en la Final hay que seguir mejorando y poner atención en el cansancio porque fueron 120 minutos de hace tres días hoy otros 120 minutos, es difícil pero estamos donde queríamos”, finalizó.