Inseguridad en carreteras obstaculiza desarrollo económico de la región

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- La inseguridad que prevalece en las carreteras de México ha obstaculizado el desarrollo económico de la región en el presente año, pues el traslado de mercancías es más tardado por las medidas preventivas que se toman y eso influye en la cantidad de exportaciones que se realizan a diario y provoca el encarecimiento de los productos.

Así lo dio a conocer el Vocero de los comerciantes de la Central de Abastos, Santiago González Cavazos quien dijo que en el caso de Reynosa los puntos de mayor conflicto son los accesos que conectan a Reynosa con San Fernando y Matamoros.

“Independientemente de los incrementos por la cuestión de estación, también hemos visto que no hay un desarrollo económico, nuestra región se ha visto muy afectada por varias situaciones, entre ellas la inseguridad que no ha dejado de afectarnos y esto no permite por ejemplo la cuestión de trafico libre y más expedito de Estados Unidos hacia frontera y de aquí para allá, y eso no deja de impactar la cuestión económica”.

Respecto a las zonas de riesgo agregó: “No es una situación nueva, tiene muchos años, muchas veces tenemos problemas para que nos lleguen mercancías del interior del país porque la cuestión del transporte se ve afectado por cuestiones en carreteras, tanto aquí como aquí cerquitas como a nivel nacional… hemos tenido problemas a la entrada de Reynosa en el tramo de San Fernando, también en la salida a Matamoros, han sido varios puntos clave que se han detectado”.

Comentó que como particulares lo único que pueden hacer es tomar algunas medidas preventivas para minimizar la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia, como no circular en horas de la noche o muy de mañana para evitar ser blancos fáciles.

González Cavazos destacó que las denuncias han sido interpuestas ante las autoridades competentes para que se apliquen las medidas que sean necesarias.

“Esto está en manos de las autoridades, ellos son los expertos, nosotros como comerciantes lo único que tenemos que hacer es dar a conocer los puntos donde hay más problemas y es cuestión de las autoridades implementar las medidas, ellos son los expertos, nosotros nos mantenemos al margen pues no tenemos el conocimiento para eso”, finalizó.