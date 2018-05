IDEOLOGÍA

POR JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE

El debut y la despedida de Ochoa Reza

03de mayode 2018

Carolina Monroy, quien fungía como presidenta interina del Comité Ejecutivo Nacional del PRI tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones tomaba la protesta como nuevo presidente a Enrique Ochoa Reza, era entonces un 12 de julio del 2016 y a Ochoa Reza lo conocían en la cupula política, mas no era conocido ante la enorme mayoría de la población mexicana, así, debutaba al frente del PRI nacional el político de escritorio más que de territorio.

A un año y diez meses de aquel debut, Enrique Ochoa Reza ha sido el protagonista de su propia despedida del tricolor tras el fracaso que se ha tenido con la campaña del candidato de su partido, el tecnócrata José Antonio Meade.

El miércoles próximo pasado se anunció que Ochoa Reza sería relevado por René Juárez Cisneros un político Guerrerense con vasta experiencia en el servicio público, a través de puestos de elección popular al haber fungido como presidente municipal de Acapulco, Diputado Federal, Gobernador de Guerrero y Senador de la república.

La labor de Juárez Cisneros es la de unificar el dividido priismo que por inconformidades, tras la designación de José Antonio Meade como el candidato a la Presidencia se encuentra desquebrajado, es decir, cada quien va por su lado.

La situación es que si bien es cierto que Ochoa Reza no pudo unificar al priismo en esta campaña, el problema o las causas de que el candidato Meade no levante son, por un lado, la bajísima popularidad del primer priista de la nación, el presidente enrique Peña Nieto, y el hecho de la nula experiencia en carrera política para puestos de elección popular y nulo carisma de Pepe Meade. Así es, se puede decir que la derrota que se avecina para el candidato Meade es culpa única y exclusivamente del presidente Peña Nieto, que desde que reformóestructuralmente la constitución de nuestro país mencionó a los cuatro vientos que el no venia a la presidencia a ser popular ni a caerle bien a la gente sabedor de que, según él, las decisiones de impulsar las 11 reformas estructurales eran en beneficio del pueblo mexicano aunque este no lo comprendiera.

Ante el escenario de que el candidato Meade no levanta del tercer lugar, de un priismo dividido y por ende débil, un presidente de la republica con el mas bajo nivel de aceptación que se tenga en la historia, se antoja pensar que Ochoa Reza, aparte de su ineptitud, no pudo, como no podrá nadie levantar a un “muerto”, Suerte señor René Juárez Cisneros.

Y en las campañas proselitistas quien anda bastante activo en sus recorridos por las colonias es el candidato a la diputación federal para el distrito 9 por la alianza por México al frente que conforman el PAN, PRD y MC, Ernesto Robinson Teran.

En Bugambilias Campestretuvo un emotivo apoyo, los colonos se comprometieron llevarlo al triunfo para que las propuestas de reducir el IVA de 16 al 8 por ciento, salud, educación y la legalización de automóviles sean una realidad.

Neto Robinson estuvo acompañado por Mon Marón, candidato al Senado suplente de Ismael García Cabeza de Vaca, quien destacó el interés de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado y Municipio para traer más recursos para la educación y la seguridad.

El fraccionamiento dio una cálida bienvenida a los candidatos del PAN-MC-PRD, misma que fue agradecida por Neto Robinson y Mon Marón porque los hicieron sentir como en casa.

María Encarnación Antúnez, habitante de Bugambilias, apuntó: “Es la primera vez que estos en una reunión vecinal y Neto me convenció, he oído hablar mucho de Neto y notamos que es muy buen candidato, confiamos en Neto porque se ve que sabe que hacer para traer recursos para educación y legalizar automóviles.

En otro orden de ideas, Este viernes 4 de mayo, el cantante Yahir se presentará en Reynosa como parte del programa “Suena Tam”, evento organizado por el Gobierno del Estado que titula Francisco García Cabeza de Vaca.

El concierto se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas en las instalaciones del Parque Cultural Reynosa y será completamente gratuito.

El objetivo de estas actividades culturales es brindar un espacio de esparcimiento y diversión a las familias tamaulipecas, por lo que el Gobierno del Estado ha implementado estas presentaciones artísticas en diversos municipios como Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, entre otros.

Agrupaciones y solistas de la talla de Bronco, Celso Piña, Molotov, Paty Cantú, entre otros han sido parte de este programa cuyo propósito es también reconstruir el tejido social con presentaciones de artistas que no hacen apología del crimen.

Cabe hacer mención que este es el segundo masivo que se lleva a cabo en Reynosa dentro del programa Suena Tam. El primero tuvo la participación del grupo Bronco y se contó con una asistencia de más de 30 mil personas.

Y en Reynosa, En apoyo a la campaña contra la proliferación de mosquitos vectores de las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, el Gobierno Municipal limpió la brecha tras el fraccionamiento Las Ceibas.

Considerado una necesidad por los residentes de la mencionada colonia, trabajadores de Servicios Públicos Primarios efectuaron la descacharrización y retiro de basura y hierba del exterior del tercer sector.

Además de la limpieza realizada, para evitar la reproducción de los mosquitos transmisores de las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, se efectuó la moto conformación de la brecha que se ubica entre la barda perimetral y el canal Rodhe.

Estas acciones se dieron en respuesta a la demanda de los colonos y por la necesidad de abatir la reproducción de vectores y para dar mayor seguridad en salud​ a la población del sector.

Hasta la próxima, primeramente Dios.

