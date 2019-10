Funcionarios de Hacienda dejan plantados a alcaldes inconformes

Luego de esperar por dos horas un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los alcaldes inconformes que buscan más recursos para sus municipios se retiraron de la Secretaría de Gobernación con las manos vacías, ya que nadie llegó a la cita pactada para las 13.30 horas de este lunes 28 de octubre.

Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, Estado de México, dijo que ellos tienen la mejor disposición para avanzar en el diálogo:

Es una ruptura del diálogo… teníamos el voto de confianza en el Gobierno federal para poder avanzar… y bueno, decirle al Gobierno federal que aquí estamos un orden de Gobierno, que es el orden de Gobierno más importante; que estamos en la mejor disposición para poder avanzar en los diálogos, pero obviamente no llegaron los funcionarios de Hacienda…”

Por su parte, Juan Hugo de la Rosa, edil de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien forma parte del grupo de alcaldes inconformes, dijo que no se les brindó ninguna explicación:

No hubo reunión, no tenemos una explicación de cuál es la razón por la cual no se hayan presentado funcionarios de la Secretaría de Hacienda…”

Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, Estado de México, informó que no llegó siquiera el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, quién ha sido el intermediario en este asunto entre los alcaldes inconformes y la Secretaría de Hacienda:

No hubo ni reunión; llegaron más alcaldes de los que estuvimos el día viernes, si, pero no hubo diálogo, no hubo absolutamente nada».

Alcaldes inconformes deciden retirarse tras no obtener una respuesta

Este grupo de alcaldes, sobre todo del PAN y el PRD, informaron a los medios de comunicación que estuvieron esperando a que algún funcionario de cualquiera de estas dependencias les informara sobre su asistencia, y al no encontrar respuesta, decidieron retirarse a las 15:30 horas de la tarde.

Señalaron que evaluarán la situación y resolverán qué hacer en adelante, y lo informarán a los medios, sobre todo la visita que continuarán en la Cámara de Diputados

Dos alcaldesas de Morena (de Tultitlán y de Tecamac) y uno del PRI (de Valle de Bravo) decidieron esperar la llegada de funcionarios de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, aseguraron que no están divididos

Del 18 al 19 tuvimos un incremento; entonces, no entendió por qué hoy se hace ese tipo de confusiones de que les han quitado presupuesto, de que nos han quitado presupuesto. Yo creo que debemos ser más eficientes, atender al llamado del presidente de la República de la austeridad…». Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecamac, Estado de México.

Por su parte, Mauricio Osorio, alcalde de Valle de Bravo, Estado de México, dijo que el «país no está para que nos dividamos; vamos a sumarnos y a hacer equipo».

En la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, informaron sobre la posibilidad de que aún asistan funcionarios de Hacienda e, incluso, más alcaldes inconformes.