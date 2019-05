Exhorta PC a no introducirse a canales y calicheras -Por el riesgo que representan al permanecer llenos de agua

Exhorta PC a no introducirse a canales y calicheras

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas. – Desde hace un par de semanas el río, los canales y calicheras de la ciudad, permanecen con un nivel muy elevado de agua, lo que aunado a las altas temperaturas que se han sentido en los últimos días antojan al ciudadano de tomar un chapuzón en dichos espacios; sin embargo, la Coordinación de Protección Civil exhorta a la comunidad a no introducirse en estos cuerpos de agua ante el peligro que representan.

Así lo manifestó el Director de Emergencias de Protección Civil, Gerónimo Ambriz Orzua, quien invitó a mejor buscar opciones más seguras como balnearios, quintas o incluso albercas en los patios de la casa para refrescarse sin mayores contratiempos.

“Fomentamos a través de apoyos visuales el no meterse a las calicheras, no meterse a los canales por las irregularidades que presentan, independientemente que sean sanitarias, pues también los riesgos, como están los caudales en este momento, esta temporada todos los caudales, tanto del río, de los canales de riego que llevan mayor afluencia de agua por la temporada, seguirlos invitando a que no se metan, es muy peligroso”.

Cabe recordar que recientemente 2 niños de edad preescolar perecieron ahogados en un canal de riego del municipio de Valle Hermoso, y aunque en Reynosa no se han dado este tipo de accidentes en las últimas semanas, la época de calor incrementa la posibilidad de que la gente use estas áreas como balneario.