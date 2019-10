Estado refuerza medidas sanitarias por próximo arribo de migrantes

-En Matamoros ya inició un operativo emergente para evitar epidemias

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- La ruta más corta para atravesar México y llegar a los Estados Unidos cruza por Tamaulipas, por lo que se espera que los aproximadamente 2 mil migrantes que recientemente salieron de Chiapas con rumbo hacia la frontera elijan esta entidad para tratar de cumplir su sueño americano; ante este panorama, el Gobierno del Estado ha determinado reforzar las medidas sanitarias que se aplican en Tamaulipas para evitar la proliferación de enfermedades y una posible epidemia.

Así lo dio a conocer el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien destacó que esta estrategia ya se aplica en Matamoros, donde actualmente hay una concentración mayor de extranjeros que permanecen en espera de obtener su asilo político.

«Hablé con la Secretaria para que se implementara un programa emergente para evitar evitar toda costa que en Matamoros se genere y a epidemia o problema de salud para la población en general, y paralelo a ello, es un apoyo humanitario».

El mandatario pidió de nueva cuenta al Gobierno Federal que asuma la parte de la responsabilidad que le toca en materia migratoria ya que hasta la fecha han sido el estado y los municipios fronterizos los que han tenido que afrontar los gastos que se requieren para poder ofrecer asistencia humanitaria, pues los presupuestos para este rubro fueron cortados desde el arranque del 2019.

«El Gobierno Federal ha tenido muy poco interés en respaldar en este problema de migrantes… no tenemos nada en contra de los migrantes, simplemente no estamos preparados para recibir ese número de migrantes, no estamos preparados para darles un buen servicio de salud, de seguridad y mucho menos un buen trato humanitario, he ahí las incongruencias de que el Gobierno Federal no ha implementado un programa o una partida para que la apliquen ellos, porque es un problema federal».

García Cabeza de Vaca destacó que en el presupuesto presentado para el 2020 tampoco se consideró un monto etiquetado para la atención de esta problemática, por lo que de aprobarse así, los gobiernos locales deberán hacer frente a este gasto por segundo año consecutivo.