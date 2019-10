Entregan reconocimientos a 31 Agentes del Ministerio Público

Octubre 23 de 2019

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con motivo de la conmemoración del día del Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas realizó la entrega de reconocimientos a 31 Agentes del Ministerio Público (AMP), por 25, 27 y 30 años de servicio, así como por su trayectoria laboral y el alto desempeño demostrado ante hechos que vulneran gravemente el interés social.

La ceremonia fue encabezada por el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Doctor Irving Barrios Mojica, quien estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Vicealmirante Augusto Cruz Morales; el Teniente Coronel de Infantería Horacio González Rosas, Segundo comandante del 77 Batallón de Infantería de la 8va zona militar; Capitán de Corbeta Infante de Marina Hugo Alejandro Arellano Rivadeneira, Jefe de Subsección de Planes y organización táctica de la Primera Zona Naval; el Segundo Subprocurador, Enrique Feregrino Taboada, y el Fiscal Anticorrupción, Javier Castro Ormaechea.

En su mensaje a los asistentes, el Fiscal General de Justicia pidió a los Representantes Sociales recordar que “los órganos de procuración de justicia son los núcleos públicos básicos que tienen la responsabilidad de resolver uno de los problemas inherentes a toda convivencia social organizada, que es la investigación y persecución de los delitos y quienes los cometen, por ello tienen por consecuencia el hacer un uso adecuado y óptimo de sus funciones sustantivas y operativas, proyectando una imagen positiva y una percepción constructiva hacia la sociedad”.

Agregó que los AMP hoy en día tienen que desandar los caminos aprendidos, alejarse de prácticas autoritarias y punitivas; analizar con sentido crítico las que ahora demanda el nuevo sistema de justicia penal; asumiéndolas con sentido ético.

Finalmente, el Doctor Irving Barrios Mojica conminó a los Ministerios Públicos a ser profesionales competentes y actuar con valores al servicio de una sociedad que espera justicia, cerrando su intervención con una reflexión, por lo que citó las palabras del poeta inglés John Ruskin, quien dijo: “La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo; no solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; no solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento; no seres puros sino con amor a la pureza; y no solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia”.