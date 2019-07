El Chicharito y su futuro en el West Ham

EL CHICHARITO ASEGURA QUE SU INSTANCIA EN INGLATERRA NO ESTÁ EN SUS MANOS.

Que sí y que siempre no… así ha sido la estancia en Londres para Javier Hernández en los últimos días. El jugador, que ya había dejado ver que su futuro estaría lejos de la capital británica fue tomado en cuenta para la pretemporada del West Ham, cosa que no deja del todo seguro su continuidad.

Aunque se encuentre disputando la pretemporada con los Hammers, Javier Hernández aún no sabe qué pasará con su estancia en el cuadro inglés, afirmando que esa decisión no depende de él, sino el propio West Ham que todavía lo tiene entre sus filas.

Es una decisión que no está en mis manos. No depende de mí: puedo decirle al club que quiera irse, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme, pero es la sociedad la que dice que quiere rendirse – javier hernández, delantero del west ham

El mexicano fue titular en la derrota de su equipo contra el Newcastle en el encuentro por el tercer lugar de la Premier League Asia Trophy; disputó solamente 45 minutos y salió de cambio para la segunda parte por Michail Antonio; el técnico Manuel Pellegrini contempla a Javier y Antonio para hacerle competencia a Sebastián Haller, nuevo refuerzo del West Ham, proveniente del Eintracht Frankfurt de Alemania.