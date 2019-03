DIF Reynosa beneficia a las familias con la campaña permanente de optometría.

El Sistema DIF Reynosa que titula Carlos Peña Garza, apoya a las familias para mejorar su visión y de la misma forma coadyuva en la economía de los hogares que más lo necesitan.

Eliseo Grimaldo, de 11 años de edad tenía problemas de la vista y acudió al DIF Municipal para registrarse a la campaña de optometría, que es completamente gratuita, donde le hicieron su examen y le entregaron lentes.

“Aunque estaba cerca o lejos no veía bien, batallo para ver, fuerzo la vista y no me gusta eso a mi, le dije a mi mamá que viniéramos al DIF para que me dieran lentes, me ayuda para la escuela, para ver mejor y estudiar, en la noche me sentía cansado, los ojos me lloraban y me ardían, ahora veo mejor y voy a entrar a la secundaria ya con mis lentes”, dijo.

Martha Ceballos, de 60 años de edad también es beneficiaria de la campaña permanente de optometría y agradece el apoyo de las autoridades del DIF Municipal y Ayuntamiento.

“No veía para cocinar, para hacer mis cosas, para leer, batallaba mucho, yo me enteré de la campaña gratuita y ya recibí mis lentes, ahora estoy muy contenta porque ya veo mejor, gracias a la doctora, Maki Ortiz, porque anda haciendo esta campaña que es muy importante”, expresó.

Para ser beneficiado de la campaña permanente de optometría deben acudir al DIF central en el boulevard Hidalgo y presentar: copia del CURP, comprobante de domicilio y credencial de elector, en caso de ser menor de edad la credencial de elector del tutor.

La entrega de lentes se realiza cada mes y se van programando de acuerdo a la lista de los que se van registrando.