Continúa reclutamiento de elementos para Guardia Nacional y Policía Militar

-Interesados deben acudir a la Octava Zona Militar a entregar su papelería

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- El proceso de reclutamiento para fortalecer las filas de la Guardia Nacional y la Policía Militar continua de forma permanente en la Octava Zona Militar, y en ocasiones especiales, a través módulos itinerantes que son colocados en jornadas del empleo o audiencias públicas.

Así lo dio a conocer El Teniente de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván García Cerón quien invitó a los reynosenses a formar parte de estos cuerpos de seguridad.

“El personal que estamos reclutando es para la Guardia Nacional como soldados de Policía Militar, los requisitos son tener entre 19 y 29 años de edad, tener una estatura mínima de 1.58 para personal masculino y 1.55 para personal femenino, tener índice de masa corporal menor a 27 que es la relación entre el peso y la talla, que tengan tatuajes pero que sean de menos de 10 centímetros y que estén en lugares no visibles, y que no tengan antecedentes penales”, explicó sobre los requisitos.

En cuanto a los beneficios que se otorgan al personal dijo que se cumple con prestaciones de ley, seguro de vida militar y seguro médico militar que incluye cobertura para sus padres, cónyuge e hijos, y salario a partir de 12 mil pesos mensuales.

García Cerón reconoció que el interés de formar parte de estas agrupaciones no es tan alto, situación que atribuyen al tipo de problemas de inseguridad que padece la nación. A unas semanas de haber iniciado el proceso de reclutamiento al menos 50 reynosenses se acercaron para iniciar el proceso de exámenes de control e inicio de capacitación, aunque no todos logran aprobarlos.

“Nosotros hemos llevado de aquí aproximadamente como unos 50, los llevamos a Monterrey porque allá está el reclutamiento, son los que se inscribieron porque no todos llegan a pasar todos los exámenes, hay que pasar el médico y el psicológico, desgraciadamente no todos se quedan, no está al 100 el interés, pero sí ha habido”, concluyó.