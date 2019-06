Conmemora Gobierno de Reynosa Día Mundial del Medio Ambiente

REYNOSA, TAM.- En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal, que preside la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, llevó a cabo una ceremonia para continuar con la campaña de reforestación, mediante la cual serán plantados 1 mil encinos.

Previamente, el Ayuntamiento de Reynosa sembró 10 mil árboles, a partir de un convenio con la Comisión Nacional Forestal, para contribuir a tener una ciudad más verde y que con la entrega, en colonias, de más de 8 mil tanques para la basura se impulse la conciencia ecológica.

El Municipio hace un llamado a la población para que use el camión y no el carretón, con un programa que busca elevar la calidad del servicio de recoleción de basura involucrando a cada persona a interesarse en una disposición de manera adecuada y que esta llegue al relleno sanitario y no se confine a sitios que provocan problemas ambientales.

Con la presencia de alumnos, maestros y ciudadanos en general, el niño Antu Emiliano Jimenez, estudiante del Colegio Reynosa, ofreció el discurso ‘Calentamiento Global’ y David Silva Herrera dio a conocer las actividades proambientales del grupo ‘Jóvenes de Fuerza Verde’.

Ante la Presidente Municipal, Maki Ortiz Domínguez; los Secretarios de Obras Públicas, Eduardo López Arias; de Desarrollo Social, Eduardo Bladinieres Cámara, del Director de Medio Ambiente, Laurencio Lerma Ramos y del Regidor de la Comisión de Ecología, Eliacib Leija Garza, entre otros funcionarios miembros del Cabildo, el Ecologista por los Mares y Océanos, Elías Ibarra Rodríguez dio un discurso sobre conciencia por la naturaleza.

El Gobierno de Reynosa cuenta con camiones suficientes para la recolección de basura y aumentó la cantidad de contenedores, para facilitar su disposición final, además de que ha invertido más de 400 millones de pesos en la rehabilitación del drenaje sanitario.